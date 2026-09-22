Se verá con Naser Burita, ministro de Exteriores de Marruecos, para abordar el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta tras la entrada masiva

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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunirá esta semana en Nueva York con su homólogo marroquí, Naser Burita, para abordar el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.

Señalando que dicho encuentro suele ser habitual con ocasión de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, el ministro lo ha anunciado en declaraciones a los periodistas con motivo de la recepción que ha ofrecido por ese inicio del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

José Manuel Albares asegura que habla prácticamente a diario con el ministro de Exteriores marroquí

Al respecto, el jefe de la diplomacia española ha explicado que habla prácticamente a diario con el ministro de Exteriores marroquí y que los dos han acordado verse esta semana para conversar de forma serena y tranquila, entre otros asuntos, del retorno de los migrantes irregulares que permanecen en la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.

Por otra parte, en lo relacionado con los mensajes en redes sociales relativos a una nueva entrada masiva el próximo miércoles, 23 de septiembre (día en el que en Marruecos se celebran elecciones legislativas), aseguró que este mismo lunes ha hablado al respecto con Burita para que tome medidas al respecto. Así, ha señalado que su homólogo marroquí le ha garantizado que tomarán las medidas necesarias para que eso no ocurra.

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De igual modo, Albares ha pedido la colaboración de la prensa marroquí para que difundan el mensaje de lo que va a pasar a los que intenten entrar en Ceuta, ya que no van a poder quedarse en España. Por eso ha reclamado que nadie se deje engañar por la información falsa que reciban sobre sus posibilidades al entrar en Ceuta y Melilla porque eso no da acceso a Europa ni mantenerse indefinidamente en esas ciudades.

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Más allá, el ministro ha reconocido la dificultad de la situación debido a la presión migratoria existente por la desigualdad que hay a los dos lados de la frontera, y al mismo tiempo ha afirmado que las políticas migratorias de España ofrecen las mejores tasas de retorno de la Unión Europea.

En ese contexto, ha recordado que en 48 horas habían regresado a Marruecos el 90% de los migrantes que entraron el 30 de julio.

Por otro lado, el ministro ha señalado que cada vez que aborda este asunto con su homólogo marroquí, le traslada que van a colaborar en todo. Mientras, fuentes de su Ministerio citadas por EFE han indicado que los llamamientos a una nueva entrada masiva el día 23 no están calando, pero de forma preventiva se pone en marcha el mecanismo que lo pudiera evitar