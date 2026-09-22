Marruecos ha reforzado la frontera con cientos de agentes para evitar que miles de personas vuelvan a asaltar

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El Gobierno ha reforzado desde este martes el dispositivo de seguridad en la frontera de Ceuta con Marruecos ante la posibilidad de que se produzcan intentos de entrada irregular coincidiendo con el llamamiento difundido en redes sociales para este miércoles, 23 de septiembre.

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional incrementa el operativo con 75 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), mientras que la Guardia Civil reforzará la vigilancia con los tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) ya desplegados en la ciudad, que ampliarán sus servicios desde la noche de este martes.

En concreto, el refuerzo de la Guardia Civil supondrá la incorporación de 120 agentes adicionales durante la noche y de otros 90 efectivos durante la jornada diurna, que se sumarán a la dotación habitual destinada al control fronterizo. Interior duplicará la capacidad operativa de los medios aéreos desplegados en la ciudad, con el empleo de dos drones y un helicóptero para reforzar las labores de vigilancia y seguimiento en la zona fronteriza.

Posibles asaltos a Ceuta

El dispositivo extraordinario se activa después de que durante las últimas semanas hayan circulado por redes sociales y aplicaciones de mensajería distintos mensajes llamando a protagonizar nuevas entradas masivas en Ceuta y Melilla. La convocatoria fijada para este miércoles coincide además con una jornada electoral en Marruecos.

Ha sido una convocatoria en redes vuelve a poner a Ceuta en alerta. Cientos de agentes antidisturbios, militares, Guardia Civil, Policía Nacional desplegada, vigilancia desde cualquier frente, patrulleras y lanchas en el mar de Marruecos y España. En Marruecos cuentan con más de 300 agentes marroquíes para impedir si hay un asalto, después de dos meses, las consecuencias del primero sigue siendo una situación muy complicada en Ceuta.

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En la ciudad autónoma la Policía sigue desmontando campamentos ilegales e incluso piso patera donde pueden llegar a dormir 14 inmigrantes. En Ceuta, la delincuencia ha aumentado un 60% desde el 30 y 31 de julio.