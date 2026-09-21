Europa Press 21 SEP 2026 - 20:17h.

"No podemos permanecer indiferentes ante la normalización del odio", ha expresado Sánchez en un mensaje en 'X

Un grupo de manifestantes destroza el vehículo de una diputada de ‘Ceuta Ya!’ tras confundirla con activistas de una ONG Navarra: “¡Que no somos nosotros!”

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su solidaridad con la diputada en la Asamblea de Ceuta por el grupo localista Ceuta Ya!, Julia Ferreras, el activista Rafael Borrego y la abogada Sofía Cánovas por la agresión que sufrieron este domingo durante una protesta de vecinos ceutís contra la llegada de la ONG pamplonesa 'Negu Gorriak/Derecho a Techo'.

"Vivimos en una sociedad democrática que nos ha costado mucho construir. No podemos permanecer indiferentes ante la normalización del odio", ha expresado Sánchez en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, donde también ha defendido que "la violencia nunca es el camino".

Sánchez también ha querido mostrar su reconocimiento "a la labor humanitaria de todos los integrantes de las ONG" que están desplegados en la ciudad autónoma atendiendo la crisis migratoria.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también se ha solidarizado en una entrevista de la 'Cadena Ser' con las personas atacadas y les ha enviado todo su "cariño", a la vez que ha acusado a la derecha y la ultraderecha de crear el "clima" que ha permitido el ataque a la diputada de Ceuta y a los activistas. En su opinión, las palabras no son "neutrales" y hablar de "invasión" altera la convivencia en la ciudad.

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En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mostrado su preocupación por la agresión en Ceuta pues, según ha dicho, la base de la convivencia en la ciudad autónoma siempre ha sido la "diversidad y la pluralidad, "independientemente del origen y el credo" de los ceutíes.

En una entrevista en 'Catalunya Ràdio', Albares ha denunciado la manipulación y desinformación de la extrema derecha en redes sociales, que puede hacer que "exacerbe y lleve" a la ciudad autónoma a situaciones de violencia. "Trabajamos para que Ceuta recupere su normalidad y, sobre todo, que preserve su convivencia", ha reivindicado.

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Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado en 'TVE' que es "absolutamente inaceptable" que se esté "haciendo un llamamiento a la no violencia y se ataque a personas, porque dicen que forman parte de una ONG".

Acusa a la ultraderecha de crear el caldo de cultivo

"No cabe ninguna actuación de este calibre", ha indicado el ministro, que ha defendido una "condena absoluta" porque es "inaceptable". "Esto no puede repetirse porque estamos entre todos intentando ayudar para recuperar la normalidad de Ceuta", ha reclamado, al tiempo que ha afirmado que hay partidos y dirigentes políticos, como el diputado de Vox José Manuel Figaredo, que generan un "caldo de cultivo" con afirmaciones en las que se dicen que "hay que cazar al inmigrante".

"Está lanzando un mensaje de odio. Está provocando violencia, está exacerbando ánimos y, por tanto, son responsables de esa violencia", ha exclamado Torres.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también ha mostrado su "rotunda" condena ante el ataque: "La haga quien la haga, sea quien sea la víctima, la violencia nunca es el camino". Asimismo, ha advertido que hay quienes pretenden dar ante la situación en Ceuta una "respuesta visceral" y "llena de odio que nace de la desinformación y de los bulos".

Por ello, ha reclamado "no mirar hacia otro lado" y "máxima responsabilidad" a los políticos. "En esto no caben tibiezas, hay que condenar la violencia con contundencia", ha aseverado.