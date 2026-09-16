La fiscal de Ceuta Silvia Rojas apunta a la necesidad de abordar una investigación conjunta sobre la crisis migratoria que incluya al Delegado del Gobierno

La Audiencia Nacional asume la investigación al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano

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La Fiscalía no excluye una investigación de la "conducta, intervención o eventual responsabilidad" del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano ante posibles "omisiones relevantes" en materia de "prevención, auxilio o protección" durante la llegada masivas de 80.000 migrantes desde Marruecos a finales de julio.

La fiscal de Ceuta Silvia Rojas apunta a la necesidad de abordar una investigación conjunta sobre la crisis migratoria en Ceuta que que permita "determinarse si existieron actuaciones u omisiones penalmente relevantes" y que debe ser la Audiencia Nacional quien lo investigue todo en su conjunto, según se lee en un escrito del pasado 8 de septiembre.

"La investigación de la conducta del delegado del Gobierno exige examinar conjuntamente las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva", la información que tenían las autoridades españolas, las previsiones y medidas adoptadas antes de la entrada, los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción, las órdenes impartidas por las autoridades competentes, así como "la eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección".

"La actuación de unas personas pudo constituir el presupuesto material de la intervención de otras; y, a su vez, las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos", añade.

Con estos argumentos, la Fiscalía de Ceuta apoyó que la Audiencia Nacional incluya en su investigación abierta las denuncias sobre la "conducta, intervención y eventual responsabilidad" del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez en los incidentes ocurridos los días 30 y 31 de julio.

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Todo ello "en relación con las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción, la gestión de la situación creada y la eventual omisión de medidas que pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar el resultado lesivo".

La magistrada que dirige la investigación en la Audiencia Nacional, María Tardón, ha asumido esta semana las diligencias abiertas en un juzgado de Ceuta tras una querella de Hazte Oír contra el delegado del Gobierno, y ahora debe decidir si lo llama a declarar como investigado.

Tardón busca esclarecer las entradas masivas al detectar una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España" con una "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos.