El Gobierno solo cuenta, por ahora, con el 'sí a los decretos' de Bildu, BNG y Esquerra

Virginia Mayoral 30 SEP 2026 - 15:31h.

Estamos a dos días de la votación, y no está claro que los decretos vayan a salir adelante

Última hora de las protestas por la vivienda| Pedro Sánchez es razonablemente optimista" sobre la convalidación de los decretos

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La vivienda es el gran problema estructural de nuestro país y no es de ahora. Pero lo que no se ha solucionado en la última década, no se puede arreglar en dos días con un decreto que parece responsabilizar de todo a los propietarios, muchos de ellos, con un solo piso en alquiler. Ya lo ha advertido el PNV, no se les pude convertir en el enemigo.

Que hay que tomar medidas urgentes porque falta vivienda y los precios están disparados como nunca. Sin duda. ¿Son estos decretos la solución? Veremos en qué quedan, veremos si se aprueban y, sobre todo, veremos si más allá de las propuestas del gobierno se legisla para solucionar el problema de fondo. Que no es otro que falta vivienda en nuestro país. Somos el país que menos construye de Europa, a día de hoy, entre otras cosas, por las trabas administrativas.

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Estamos a dos días de la votación, y no está claro que los decretos vayan a salir adelante. Porque los decretos siguen en el aire a pesar del optimismo del Gobierno. Hoy mismo, Miriam Nogueras, portavoz de Junts sin desvelar el sentido de su voto, ha trasladado que están decepcionados y preocupados porque sus objetivos no terminan de cumplirse. Aún así, ellos y el PNV van a seguir leyéndose a conciencia los decretos antes de decidirse.

Quien sí ha desvelado hoy su voto y esto es algo inusual, ha sido el PP. Su no es rotundo porque, aseguran, todo es una trampa. El gobierno responde que el PP se ha quedado sin argumentos.

La realidad es que la aprobación de los decretos está en el aire. De hecho, se ha publicado en el BOE el primero de ellos, a la espera del segundo. Toca buscar apoyos para convalidarlos el viernes.

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La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ayer tuvo serias dificultades en explicar elementos concretos de los decretos, dice que hay que trabajarlo aunque confía en todos los grupos, mientras que Bolaños habla de "meses trabajando", pese a que el decreto acaba de ser publicado.

La realidad hasta ahora es que el Ejecutivo cuenta con el 'sí a todo' de Bildu, BNGa y Esquerra, aunque con reservas porque Rufián dice ahora que se va a revisar hasta la ultima coma los textos del PSOE hay que mirarlos a contraluz.

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El primer decreto, el que más posibilidadades tiene de salir adelante, no convence ni siquiera a todos los partidos a la izquierda. De hecho, Unidas Podemos pide "retirarlo y traerlo entero".

Tampoco a la derecha. Los de Puigdemont vuelven a apostar por el suspense hasta el último minuto. Negocia también a contrarreloj el PNV con su presidente desplazado hasta Madrid. Dicen que aún tiene que leerlo en profundidad y analizarlo en detalle.