Algunas ayudas cubren hasta el 85% de las obras y añaden incentivos para edificios protegidos.

Subvenciones para arreglar fachadas, cubiertas y grietas del edificio: las ayudas a comunidades de vecinos que casi nadie revisa a tiempo

Compartir







Recuperar una vivienda antigua en un casco histórico puede salir bastante más barato si se aprovechan las ayudas públicas disponibles. En 2026 siguen existiendo programas específicos para rehabilitar inmuebles protegidos, edificios residenciales y viviendas situadas en conjuntos históricos, con porcentajes de ayuda que pueden cubrir una parte muy importante de la obra e incluso llegar al 100% en determinados supuestos de vulnerabilidad económica.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 refuerza precisamente este tipo de actuaciones. La norma contempla ayudas para rehabilitación integral, mejoras de accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética y añade una línea específica para viviendas situadas en edificios con protección patrimonial. También incluye inmuebles con valor patrimonial incluidos dentro del perímetro de un Bien de Interés Cultural declarado como conjunto histórico.

PUEDE INTERESARTE Subvenciones para insonorizar ventanas y balcones: la ayuda poco conocida que algunas ciudades ofrecen a vecinos de zonas ruidosas

Hasta 30.000€ adicionales por vivienda protegida

Una de las novedades más relevantes del plan estatal es una ayuda adicional de hasta 30.000€ por vivienda para inmuebles con protección patrimonial. Es compatible con las ayudas generales de rehabilitación de edificios o viviendas, siempre que la actuación respete los valores culturales del inmueble. La suma de las subvenciones, eso sí, no puede superar el coste total de los trabajos.

Las ayudas generales también pueden alcanzar porcentajes elevados. En las actuaciones dentro de viviendas, por ejemplo, la subvención puede llegar al 80% del coste en determinadas obras de accesibilidad. Para intervenciones de habitabilidad y sostenibilidad sobre elementos de la envolvente, el límite general puede llegar al 40%, con un máximo de 7.500€ por vivienda.

PUEDE INTERESARTE Ayudas para cambiar la instalación eléctrica antigua de casa: varias comunidades financian obras para ganar seguridad y eficiencia

Cuando se acredita una situación de vulnerabilidad económica, la cobertura puede ser todavía mayor. El Plan Estatal permite que las comunidades autónomas concedan una ayuda adicional de hasta el 100% del coste imputable al propietario en rehabilitación integral o del coste de determinadas actuaciones dentro de la vivienda. La gestión, sin embargo, corresponde a las autonomías, que deben publicar sus propias convocatorias y concretar requisitos y plazos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Programas locales cubren hasta el 85%

Los programas locales pueden resultar especialmente interesantes en los cascos históricos con un nivel elevado de protección. El Consorcio de la Ciudad de Toledo ha aprobado en 2026 más de 1,5 millones de euros para rehabilitar viviendas, edificios residenciales y bienes de interés cultural en su casco histórico. Un millón se reserva a viviendas y edificios residenciales, 300.000€ a ayudas en especie y 250.000€ a edificios BIC.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En las viviendas del casco histórico toledano, el porcentaje de la subvención ordinaria varía entre el 20% y el 50% en función del nivel de renta. Para los elementos comunes de los edificios, como fachadas, cubiertas, estructuras o patios, la ayuda dineraria parte del 30% y puede aumentar cuando el inmueble está catalogado.

Existe además una modalidad especialmente potente: las ayudas en especie para elementos comunes pueden cubrir el 85% de la actuación. En este sistema el Consorcio no entrega simplemente una cantidad al propietario, sino que ejecuta directamente las obras y comparte su coste con los beneficiarios. La selección tiene en cuenta, entre otros factores, el estado de conservación y el valor patrimonial del edificio.

Ayudas abiertas por tiempo limitado

Galicia cuenta este mes con una convocatoria abierta para las Áreas de Rehabilitación Integral de los Caminos de Santiago y de la Ribeira Sacra. Propietarios y comunidades de vecinos pueden presentar solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2026 para rehabilitar viviendas y edificios residenciales situados dentro de los ámbitos incluidos en estas áreas.

La Xunta ha destinado más de 2,8 millones de euros a esta convocatoria: 2,03 millones para el ARI de los Caminos de Santiago y 800.000€ para el de la Ribeira Sacra. La ayuda puede alcanzar hasta 12.000€ por vivienda rehabilitada y hasta 30.000€ cuando se construye una vivienda nueva en sustitución de otra previamente demolida.

No basta, por tanto, con que una casa sea antigua o esté situada en el centro de una ciudad. Cada programa delimita un ámbito concreto y exige condiciones diferentes relacionadas con la propiedad, el uso de la vivienda, el tipo de obra o la protección del edificio. En inmuebles catalogados, además, cualquier intervención debe respetar las condiciones patrimoniales y contar con las autorizaciones correspondientes.

Antes de iniciar las obras conviene consultar la convocatoria de la comunidad autónoma y del ayuntamiento. Las ayudas pueden financiar desde fachadas y cubiertas hasta accesibilidad, eficiencia energética, instalaciones o trabajos interiores, pero realizar una actuación antes de tiempo o sin la documentación exigida puede dejarla fuera de la subvención. En los cascos históricos, donde rehabilitar suele ser más complejo y caro, estas líneas pueden marcar una diferencia importante en el presupuesto final.