Tras los primeros conciertos que la colombiana ya ha celebrado, la artista tiene todavía por delante seis actuaciones los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre

Los dardos de Shakira en su primera residencia en Madrid: "Todos me dicen 'con la cara que te fuiste y con la que volviste'"

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Madrid se ha convertido durante estas últimas semanas en mucho más que el escenario de una nueva etapa profesional para Shakira. La cantante colombiana ha instalado en la capital una residencia artística sin precedentes en España, con 12 conciertos programados hasta el 11 de octubre, pero también con una programación cultural alrededor de su música que ha transformado su estancia en la ciudad en una experiencia que va mucho más allá de sus actuaciones.

Después de varios días inmersa en ensayos, preparativos y conciertos, Shakira ha podido descansar y, este pasado lunes, 28 de septiembre, disfrutó su único día libre en Madrid.

La propia artista se ha encargado de compartir con sus seguidores cómo decidió aprovechar esas horas de descanso. Tal y como ha mostrado, contó con una noche de flamenco en uno de los tablaos más emblemáticos de la capital y una experiencia gastronómica marcada por un vino de 200 años de antigüedad.

Los planes de Shakira en Madrid

El destino elegido fue el Corral de la Morería, situado junto al Palacio Real y con una trayectoria que se remonta a 1956. El mítico tablao madrileño ha recibido a numerosas personalidades internacionales y se ha convertido en uno de los lugares de referencia para acercarse al flamenco en la capital.

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Para ello, Shakira no se limitó a asistir al espectáculo, sino que, además decidió compartir su reflexión con sus seguidores. "Solo la cultura puede salvarnos", ha escrito en una de sus historias de Instagram.

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Asimismo, ha añadido después de disfrutar de la actuación: "En esta era de la mentira digital, esto es pura verdad. Este espectáculo tan emocionante ha tocado todas mis fibras, recordándome cuánto necesitamos el arte para hacernos más humanos". Una reflexión que encaja, además, con el espíritu de la propia residencia que Shakira ha diseñado en Madrid.

Durante la cena, la intérprete de 'Loba' también tuvo la oportunidad de probar un vino con 200 años de antigüedad. "Una sola gota voy a beber de la pipeta, porque una sola gota es toda una explosión de sabor", ha contado mientras mostraba el momento a sus seguidores. "No sé si merezco beber este vino tan preciado. Increíble, muchas gracias", ha aseverado.

La residencia de Shakira

La colombiana no ha querido plantear su regreso a España solo como una sucesión de conciertos. Alrededor del Estadio Shakira, levantado expresamente para esta residencia en Iberdrola Music, se ha creado Macondo Park, una ciudad cultural efímera inspirada en el universo de Gabriel García Márquez.

El espacio reúne ocho áreas dedicadas a distintas disciplinas: literatura, moda, gastronomía, arte, música, flamenco, propuestas infantiles y merchandising. La Biblioteca gira alrededor de la literatura de García Márquez y de algunos de los libros que han acompañado a Shakira a lo largo de su vida. El Mercado está dedicado a la gastronomía latinoamericana. El Taller se centra en la moda española y El Museo recorre distintos aspectos de la trayectoria de la cantante.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado. La propuesta de El Mercado está comisariada por el chef sevillano Rafa Zafra y reúne platos y productos vinculados a distintos países latinoamericanos, con especial presencia de elaboraciones como las arepas colombianas y los tequeños venezolanos.

La programación de Macondo Park incorpora artistas españoles y latinoamericanos y ha contado con nombres como Santos Bravos, Amaia, Guitarricadelafuente, Nathy Peluso, Alejandro Sanz y Yerai Cortés, entre otros. La propia residencia pretende funcionar así como un punto de encuentro, una idea que Shakira ha situado en el centro de su proyecto madrileño.

Tras los primeros conciertos que ya ha celebrado, la artista tiene todavía por delante seis actuaciones los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.