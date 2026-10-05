Alberto Núñez Feijóo apela al cambio para una "reconstrucción nacional" y cree que Pedro Sánchez merece "el mayor de los castigos"

Reacciones a la convocatoria de elecciones: del "POR FIN" que proclama el PP al acrónimo de Óscar Puente con el que anima a "votar" a la izquierda

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MadridEl líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este lunes al cambio en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para cerrar esta "negra etapa" y emprender una "reconstrucción nacional". Tras asegurar que la convocatoria responde al "miedo", ha afirmado que la gestión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, merece "el mayor de los castigos".

En una declaración institucional en la sede del PP, sin admitir preguntas, Feijóo ha indicado que el próximo día 29 se elige entre "decadencia o cambio", entre "mentira o cambio", "incompetencia o cambio" y entre "corrupción o cambio". Feijóo considera que la convocatoria del día 29 responde al "miedo" ante lo que queda por saber de la "maraña" de casos de corrupción que afectan al PSOE y ha añadido que ahora pretende "esparcir ese miedo entre la población".

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Los españoles deben elegir entre "corrupción o decencia", según Feijóo

El líder de la oposición ha asegurado que estas elecciones no son como las anteriores, son para que "España le gane a Sánchez" y a lo que representa, van -ha dicho- de que "la nación y la democracia venzan a quien más daño le ha causado".

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A su juicio, los españoles deben elegir entre "corrupción o decencia" y entre "decadencia o prosperidad". El líder del PP mantendrá su agenda y asistirá al mediodía al XXIX Congreso de la Empresa Familiar que se celebra en Madrid. Desde 'Génova' han reprochado al jefe del Ejecutivo que haya cancelado su asistencia a este foro y han recalcado que "hasta en estas cosas somos diferentes".

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"POR FIN", proclama el PP en redes sociales tras la convocatoria de elecciones

El mensaje de Feijóo coincide con el lanzado por el PP en las redes sociales. "POR FIN" ha proclamado el Partido Popular en un mensaje que ha publicado en la red social X tras la decisión del presidente del Gobierno. "Por fin podremos decir lo que pensamos, daremos nuestra opinión, haremos justicia, por fin decidiremos la mayoría", señala en un vídeo que ha lanzado a las redes sociales poco después del anuncio.

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En él, los populares garantizan además que recuperarán el tiempo, el dinero y esperanza, y aprovechan para recordar la situación en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes: "Ceuta somos todos". "Hablaremos de tu familia, tu hogar, tu economía, tu vida. Comenzará nuestro futuro, derribaremos los muros. Podremos votar. Por Fin", añade el vídeo.

Abascal celebra el adelanto electoral y pide no confiar ni en las encuestas ni en Sánchez

El que también ha reaccionado al adelanto electoral ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha celebrado la convocatoria, pero ha pedido a los ciudadanos que no confíen en las encuestas ni en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que vayan a votar y, si es posible, lo hagan presencialmente.

"Me alegro profundamente, porque hace mucho tiempo que las reclamamos y sobre todo la reclaman los españoles", ha destacado Abascal en una entrevista en Antena 3 recogida por EFE, en la que ha advertido de que, a pesar de los que indican los sondeos a favor del bloque de derechas, van a ser unas elecciones "muy inciertas".

Tras advertir de que España irá a las urnas Ceuta "invadida" y un candidato, Sánchez, "al servicio de los intereses de Marruecos", ha insistido en que no confío nunca en las encuestas y ha pedido a los ciudadanos que tampoco crean en ellas.

Y ha vuelto a pedir que "no vender la piel del oso antes de cazarlo" como, según ha señalado, ocurrió en 2023 cuando Sánchez logró formar una mayoría de izquierdas y gobernar en coalición con Sumar.

El presidente de Vox ha señalado que el Comité Ejecutivo Nacional de su partido se pondrá "mano a la obra" esta misma mañana para preparar su estrategia electoral. Preguntado si esperaba el adelanto de los comicios, ha respondido que estaba preparado "tanto para afrontar unas elecciones como para escuchar una playlist de Pedro Sánchez".