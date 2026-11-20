Isak Andic planeó con la terapeuta apartar definitivamente a su hijo Jonathan de Mango

El notario de Isak Andic niega que el fundador de Mango se planteara desheredar a su hijo Jonathan y explica sus testamentos anuales

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BarcelonaContinúan saliendo a la luz detalles sobre la investigación de la muerte de Isak Andic, fundador de Mango. La Audiencia de Barcelona ha decidido mantener las medidas cautelares porque considera que hay riesgo de fuga e indicios suficientes contra el heredero, Jonathan Andic, hijo del fallecido y único acusado de su muerte.

Además, se ha conocido que la terapeuta de Jonathan Andic no trabajaba para su paciente sino para su padre, el dueño de Mango. La investigación policial establece que el 19 de septiembre de 2024, Isak Andic escribió a la terapeuta de su hijo para que le ayudase a convencerle de que se cogiese un año sabático en la empresa.

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La terapeuta trabajaba como agente doble

En noviembre de ese mismo año, María Julia, la terapeuta, ya trabajaba como agente doble y le decía a Isak Andik que su hijo asumiría su salida de Mango por decisión propia.

En apenas unos días, María Julia confirmaba al fundador de Mango que Jonathan ya se encontraba preparado. Para lograrlo sin producirse ningún conflicto familiar, ella es la que diseña la ruta de montaña donde padre e hijo iban a tener una terapia de confrontación.

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Isak Andic sabía que en ese encuentro en el barranco de las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) su hijo le iba a plantear su salida provisional de la empresa, aunque según la investigación, la idea del fundador de Mango era que el primogénito ya no volviera al negocio. Para ello, era esencial el papel de María Julia, la terapeuta que actuaba como agente doble para la familia Andic.

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El plan entre Isak Andic y la terapeuta

Así lo afirma el tribunal en una resolución, en la que avala la prisión preventiva eludible con fianza impuesta al investigado, tras examinar los mensajes intercambiados entre Isak y la terapeuta a través del teléfono móvil: concluye que la intención era que ella tratara con Jonathan la decisión de tomarse un "año sabático", para posteriormente lograr una separación definitiva.

Fue el padre quien pidió a la terapeuta que trabajara en este aspecto para que fuera el propio Jonathan quien tomara la decisión, si bien el objetivo definitivo "debía mantenerse oculto".

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En diciembre de 2024, mes en el que se produjo la caída de Isak por un barranco de las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona), quedaba pendiente una conversación directa en la que el investigado debía plantear el año sabático y abordar su futuro profesional.

Previo a ello, el auto detalla cómo el día 9, 5 días antes de la muerte del fundador de Mango, la terapeuta le indicó a Isak que su hijo debía dar el paso de pedirle una reunión formal para tratar el tema del año sabático.

"La relación entre padre e hijo fue intensa y cambiante", afirma el tribunal, que apunta a comunicaciones que muestran afecto y apoyo económico (así como una voluntad sostenida de reconstrucción), pero también conflictos profundos relacionados con la crisis empresarial de 2015, la pérdida de responsabilidades de Jonathan, su percepción de falta de reconocimiento, su dependencia económica y el modo en que concebía la herencia en vida.

Además, en el contexto de terapia Jonathan expresó "odio, resentimiento y rechazo a la figura paterna", unas manifestaciones que el tribunal no relaciona con amenazas concretas, sino a un sentido metafórico de separación psicológica que no debe interpretarse literalmente.

Así, el auto señala que el plano familiar y el profesional coexistían, pero el tribunal apunta: "Padre e hijo se estaban aproximando personalmente mientras se preparaba, sin conocimiento completo del investigado, su apartamiento definitivo de la empresa".