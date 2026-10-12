Frente Amplio acuerda designar a Ada Colau como cabeza de lista en las generales

Así lo han acordado Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e IU durante una reunión esta tarde.

Podemos anuncia que contribuirá a la candidatura de ERC en Cataluña, y Montero y Rufián "harán equipo" en campaña

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Tras días de incertidumbre y con la opción de Gabriel Rufián descartada, los cuatro partidos del Frente Amplio han acordado proponer a Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno al mismo tiempo que tienden la mano a todas las formaciones de izquierdas, incluida Podemos, para conseguir la unidad deseada por todas las partes.

Así lo han acordado Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e IU durante una reunión esta tarde. La decisión llega después de que ERC y Podemos hayan llegado a un acuerdo de colaboración para las elecciones y que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, haya sido confirmado como cabeza de lista del partido independentista a las elecciones generales.

En un comunicado, Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns han asegurado que tienen la "convicción" de que Ada Colau "es la figura que mejor puede asumir el liderazgo en la situación política actual".