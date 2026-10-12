Ha resonado este 12 de octubre en la Plaza de Cánovas del Castillo, cantado por los militares y desde la propia tribuna real

La Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: arranca en el Palacio Real la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado

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MadridNada más acabar el espectacular descenso en paracaídas de la bandera de España en manos de los militares de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio, daba inicio el izado de la misma en el acto central de la Fiesta Nacional. Especialmente emotivo, se trata de un momento en el que el desfile baja el tono festivo para centrarse en el recogimiento, porque al izado y a las salvas de los cañones les sigue el homenaje a los caídos.

En ese instante, el himno 'La muerte no es el final' ha resonado este 12 de octubre en la Plaza de Cánovas del Castillo, cantado por los militares y desde la propia tribuna real. Junto al rey y a la princesa Leonor, también se ha visto cómo lo entonaba la ministra de defensa, Margarita Robles, en otra de las imágenes destacadas del acto.

La ofrenda a los caídos en el Día de la Fiesta Nacional

Tras ello, a continuación, el rey y la princesa de Asturias se han dirigido hacia la bandera para realizar la ofrenda floral. Una vez depositada la corona en memoria de los que dieron su vida por España, las bandas militares han interpretado el solemne Toque de Oración. Tras ello, siguiendo el protocolo, todo ha terminado bruscamente con un disparo de fusilería al paso de la formación Mirlo por el cielo de Madrid.