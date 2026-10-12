El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un dispositivo especial ante una asistencia prevista de unas 80.000 personas

La Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: los reyes, con la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden el desfile militar

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MadridEspaña celebra este lunes 12 de octubre el Día de la Fiesta Nacional, una jornada festiva en todo el país. En Madrid tendrán lugar los actos centrales, presididos por sus majestades los reyes, entre ellos el tradicional desfile militar de las Fuerzas Armadas.

La celebración tendrá también importantes consecuencias para la movilidad en el centro de la capital. El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un dispositivo especial ante una asistencia prevista de unas 80.000 personas, con cortes de tráfico desde primera hora, cambios en decenas de líneas de autobús y afecciones a BiciMAD, taxis y aparcamientos.

La Fiesta Nacional y el desfile militar 2026

Los actos centrales de la Fiesta Nacional y la parada militar comenzarán a las 11:00 horas, según el programa oficial del Ministerio de Defensa y el plan de movilidad publicado por el Ayuntamiento de Madrid.

La jornada arranca con la llegada de los Reyes, los honores militares y la revista a las tropas. Después tendrán lugar el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo, el izado de la Bandera Nacional y el homenaje a quienes dieron su vida por España, antes del desfile aéreo y del posterior desfile terrestre.

El recorrido partirá de la glorieta del Emperador Carlos V y continuará por el Paseo del Prado, la plaza de Cibeles y el Paseo de Recoletos hasta finalizar en la plaza de Colón. El Ayuntamiento prevé el arriado de bandera a las 13:30 horas y la finalización de los actos a las 15:00 horas.

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Cortes de tráfico y calles afectadas

Entre las calles y plazas afectadas estarán:

Plaza del Emperador Carlos V

Paseo del Prado

Plaza de Cánovas del Castillo

Plaza de Cibeles

Paseo de Recoletos

Plaza de Colón

Plaza de la Lealtad

Antonio Maura, entre plaza de la Lealtad y Alfonso XII

Ruiz de Alarcón, entre Montalbán y Academia

Felipe IV, entre Paseo del Prado y Moreto

Alfonso XII, entre Paseo de la Infanta Isabel y Montalbán

San Germán, desde Paseo de la Castellana hasta Poeta Joan Maragall

Plaza de Murillo

Espalter

Academia, entre Ruiz de Alarcón y Moreto

Santa María de la Cabeza, desde la glorieta del Emperador Carlos V hasta Batalla del Salado

Paseo de Reina Cristina, desde plaza de Mariano de Cavia hasta Alfonso XII

Avenida de Ciudad de Barcelona, desde Doctor Esquerdo hasta Paseo de Reina Cristina

Avenida de Menéndez Pelayo

Paseo de la Infanta Isabel, entre la glorieta de Carlos V y Alfonso XII.

El Ayuntamiento recomienda evitar desplazarse en vehículo privado por las zonas afectadas y utilizar el transporte público siempre que sea posible.

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Las líneas de autobuses afectadas

Debido a estos actos, un total de 48 líneas diurnas de EMT Madrid sufrirán modificaciones hasta las 15:00 horas por los cortes asociados al desfile.

Entre las principales líneas afectadas se encuentran las que circulan por los ejes de Atocha, Paseo del Prado, Cibeles, Recoletos, Colón y el entorno de Castellana, con desvíos y cambios de recorrido durante la mañana.

Los viajeros pueden consultar todas las líneas afectadas y sus modificaciones en la web oficial de EMT Madrid, donde se actualizará la información del servicio durante la jornada.

¿Cómo llegar al desfile en transporte público?

El transporte público será la principal alternativa para acceder al centro durante esta mañana del 12 de octubre. En Cercanías, las estaciones más próximas al recorrido son Atocha y Recoletos, con conexiones a través de las líneas C2, C3, C4, C5, C7, C8 y C10.

El Ayuntamiento señala además como principales accesos peatonales al entorno del desfile las calles Hermosilla, Goya, Serrano, Génova, Alcalá y Atocha.

¿Qué estaciones de BiciMAD estarán cerradas?

Hasta las 15:00 horas permanecerán cerradas varias estaciones de BiciMAD situadas en el entorno del recorrido: Almadén, Parque del Retiro-Puerta del Ángel Caído, Cuesta de Claudio Moyano, plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos-Biblioteca Nacional, Castellana-Hermosilla y Felipe IV-Museo del Prado.

También quedarán inutilizadas durante los cortes las paradas de taxi situadas en el entorno de Atocha, Paseo del Prado, Cánovas del Castillo, Colón, Serrano, Goya y otras calles próximas al recorrido.