Malena Guerra 13 OCT 2026 - 21:47h.

Han desaparecido los inmigrantes durmiendo a la intemperie: están escondidos

Visita de los reyes a Ceuta, en directo: el discurso de Felipe VI: "Los que entraron irregularmente a nuestro país deben volver a su lugar de origen"

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Los ceutíes saben que los problemas no han desaparecido. Solo se han desplazado durante unas horas, una especie de espejismo de cariño y seguridad. En la plaza de África, están muy presentes los mensajes de denuncia, pidiendo ayuda al resto de España. Mañana volverá a ser un día complicado. Las playas se han despejado en la última semana pero, en muchas zonas, la presión continúa o aumenta.

Los vecinos tienen claro que la realidad que han visto hoy los reyes no es la realidad. Saban que los inmigrantes volverán a los barrios. Y lo manifiestan claramente. "De estar esto como una feria a no haber nada". Es la descripción que hace una vecina de Ceuta de la realidad que hoy viven algunas calles, pero es una opinión general.

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"No sé donde los han puesto", comentan. Se refiereon a los inmigrantes que antes deambulaban por la barriada de Sidi Embarek, junto a la mezquita y el cementerio. Ahora está todo acordonado por la visita de los reyes. "Estaban antes aquí, en la barriada durmiendo fuera y todo ¿Y dónde están ahora? No sé", comentan. El ejemplo claro lo tienen en el barrio del cementerio donde no había nadie y tras la visita de los reyes ya está lleno.

Han desaparecido los inmigrantes durmiendo a la intemperie: están escondidos

Solo 24 horas antes el escenario era otro: inmigrantes durmiendo a la intemperie bajo cajas de cartón. "Se han quitado de en medio por miedo a que la policía los pueda ir recogiendo, así que están escondidos por donde pueden", comentan los ceutíes, y no les falta razón.

Los inmigrantes ilegales llegados de Marruecos están escondidos en montes y también en pisos patera cuando antes estaban en la calle. Mientras, en la zona del Tarajal, solo hay que ver como está el asentamiento de las naves. Centenares de jóvenes siguen malviviendo. "Queremos campamento techo y cama", dicen.

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No se mueven por las zonas policiales por temor a las redadas. En los campamentos, como el de Loma Colmenar, se les ha impedido durante todo el día tanto salir como entrar a los recintos.