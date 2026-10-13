Ceuta se vuelca con los reyes, recibidos entre gritos de 'yo soy español', aplausos y emoción
Los reyes se dan un baño de masas de 25 minutos en un paseo entre los ceutíes
Visita de los reyes a Ceuta, en directo: Juan Jesús Vivas entrega la llave de la ciudad a Felipe VI y Letizia en el Salón del Trono
El alboroto en Ceuta reinaba ante la llegada, este martes, de los reyes de España. Sus majestades Don Felipe VI y doña Letizia escucharon gritos de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende', pero sobre todo ha habido muchos aplausos, fotos, apretones de mano y mucha emoción en una ciudad desbordada por la entrada masiva de miles de migrantes el pasado mes de julio.
Ceuta se ha hecho escuchar, pero también se ha hecho querer y los reyes han salido al balcón oficial del gobierno, pero han bajado a la calle, donde han escuchado el latir de los ceutíes que se desbordaron en dar un apasionado recibimiento a los reyes.
Los caballas se han echado a la calle y no cabía nadie más; cada trocito de asfalto se llenó de principio a fin. Todos buscaron un hueco para verlos llegar y no perderse nada de esta visita histórica de los reyes.
A la llegada del coche oficial la multitud se desató con gritos y aplausos: Entre los eslóganes que más se escucharon: el 'yo soy español, español' .
El presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, los recibió y le ofreció al monarca el bastón de mando de Ceuta, pero protocolos oficiales aparte, el baño de masas de los reyes ha sido apoteósico.
Vivas agradece a Felipe VI su "confianza y aliento"
Muchas familias ceutíes esperaban desde hace meses la visita de su majestad para aplaudirlos y mostrarles cuánto son bienvenidos, a pesar de la larga espera.
Las manos no les alcanzaron para apretar todas las que les extendían los ceutíes. Hubo sonrisas, aplausos y también alguna lágrima por la emoción, mientras Felipe VI y Doña Letizia avanzaban entre la multitud, saludando durante 25 minutos en los que la reina tuvo tiempo para acariciar a un bebé y hasta acceder a alguna foto compartida.
Felipe VI también se acercó a los niños, a los mayores que los esperaban sentados, porque nadie se quería ir y ellos tampoco. Cuando parecía que iban a entrar al Ayuntamiento, el rey ha tenido que detenerse para seguir respondiendo al eufórico recibimiento de Ceuta.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha agradecido este martes a Felipe VI su "confianza y aliento" para que los ceutíes puedan "alumbrar" la salida a la crisis derivada de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos el 30 y 31 de julio.