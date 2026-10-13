¿Había ganas de venir a Ceuta?, ¿Ha sido un día especial?, le preguntamos a Felipe VI. "Mucho, mucho", responde.

La histórica visita de los reyes a Ceuta: del discurso de Felipe VI a la visita al cementerio musulmán

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Desde el 30 de julio los ceutíes se han sentido abandonados, solos. La visita de los Reyes, histórica, "les da fuerza", reconocen, es un soplo de esperanza. Los gritos en las calles eran elocuentes. Del "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" al "Yo soy español, español, español...".

La satisfación era evidente en la cara de los reyes, sonrientes, pletóricos entre sus ciudadanos. ¿Había ganas de venir a Ceuta?, ¿Ha sido un día especial?, le preguntamos a Felipe VI. "Mucho, mucho", contesta mientras no deja de saludar y dar manos.

"Estoy muy contenta de que haya venido el rey a visitarnos después de tanto tiempo. Estamos muy contentos. La visita del rey es como un alivio para nosotros. Vamos a salir más fuertes", comentan los ceutíes de todos los credos.

"Hemos recuperado un símbolo"

"Hemos recuperado un símbolo que nos correspondía hace muchísimos años. Hoy sentimos que España está cerca nuestra", destacan otros. Los más dicen que están cansados de "tener que justificar siempre que somos españoles. Es que somos españoles señores míos".

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La gente "se ha tirado a la calle", aunque no dejan de decir que el rey "ha llegado un poco tarde". Se consuelan señalando que "mejor tarde que nunca", aunque no se engañan sobre la realidad de Ceuta tras la visita de los reyes. "Hemos estado abandonados y seguimos abandonados. Esto no ha cambiado nada".