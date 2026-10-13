Pide al reino alauí que actúe con "buena fe" y defiende que la integridad territorial española es "indiscutible"

Visita de los reyes a Ceuta, en directo: el discurso de Felipe VI: "Los que entraron irregularmente a nuestro país deben volver a su lugar de origen"

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Felipe VI ha incidido este martes en que "Ceuta es España", ha llamado a la unidad institucional para gestionar la crisis derivada de la entrada de inmigrantes y ha sostenido que los que entraron irregularmente tienen que regresar a sus lugares de origen "lo antes posible y por los cauces legales establecidos".

"Ceuta es España", ha repetido el Rey hasta en tres ocasiones desde el Parador de Ceuta, ciudad que ha visitado junto a la reina Letizia casi dos meses y medio después de la avalancha, que ha tildado de "violación" que supuso "un shock para todos". También ha aludido a Melilla y ha insistido en algo "obvio": "Son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España" y "la soberanía y la integridad territorial no son negociables, son indiscutibles".

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En esta línea, ha señalado, como ya hizo ante los socios de Francia y Finlandia, que las fronteras españolas de Ceuta y Melilla son fronteras de la Unión Europea, por lo que "cualquier amenaza" contra estas lo es contra todo el bloque. "Ese principio fundamental, según el cual la frontera exterior de la Unión es una responsabilidad común, es compartido ampliamente por los países miembros", ha trasladado.

Cree el monarca que es en momentos como estos cuando ser europeo cobra su pleno sentido: "Cuando se espera que los valores de la integración europea se traduzcan en solidaridad y compromiso a la hora de proteger la frontera exterior europea", ha pedido a los socios comunitarios.

Con la mente en Ceuta desde el 30 de julio

Felipe VI, que ha asegurado que ha recordado a los ceutíes a diario desde el 30 de julio, ha hecho un llamamiento para la unidad institucional, la colaboración eficaz y sincera y para aplicar soluciones a la crisis "prácticas y tangibles". "Es tiempo de que las autoridades públicas, las instituciones locales y las del Estado, incluida la Corona como símbolo de su unidad y permanencia, y las fuerzas políticas estén, estemos, sin fisuras, sin ambages ni medias tintas, a la altura de nuestra ciudadanía, a vuestra altura", ha agregado.

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Sobre los inmigrantes, unos 72.000 según cifras del Gobierno central y 100.000 según ha señalado el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, esta mañana ante el rey, Felipe VI ha sostenido la necesidad de que regresen a sus países, "lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos", ha matizado. Eso sí, mientras permanezcan en la ciudad autónoma, ha pedido que sean tratados con "dignidad, humanidad y todas las garantías previstas por las leyes". Y a ellos les ha pedido adecuarse a las normas de convivencia ciudadana y los derechos y libertades de los ceutíes.

Ha aprovechado también para expresar su "dolor" por los fallecidos "trágica y absurdamente" esos días, después de su visita al cementerio Sidi Embarek y el acto ecuménico de homenaje a las víctimas de la avalancha, al menos 140 personas.

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Pide a Marruecos actuar de buena fé

Su Majestad se ha referido también a la relación de vecindad con Marruecos y ha constatado que tiene que basarse en "la confianza y respeto mutuos". "Es lo deseable y lo creo necesario", ha agregado, pero ha advertido de que la consecución de este objetivo exige "buena fe". España, según ha resaltado, "tiene el firme propósito de hacer cuanto esté en su mano para que así sea, pero siempre" bajo esos principios.

El monarca ha trasladado a los ceutíes que 2026 sería el año en el que saldaría "la larga deuda" de una visita a la ciudad autónoma, que ha visitado este martes por primera vez en su vida. Se ha declarado "emocionado" y ha incidido en que él y Letizia han ido a "verles, escucharles y darles un abrazo lleno de afecto y cariño".

Además, ha loado el "ejercicio cotidiano de convivencia" que llevan a cabo, a pesar de las "dificultades" para restablecer la plena normalidad en el día a día y de su "inquietud y preocupación". Además, ha agradecido su trabajo a policías municipales y locales, guardias civiles, soldados, los responsables de protección civil, sanitarios y al conjunto de los servidores públicos, sin olvidarse de los voluntarios.

Para finalizar, ha querido transmitir a los ceutíes un mensaje de "serenidad y confianza" a pesar de la "incertidumbre": ha garantizado que España no dejará a la ciudad autónoma "sola e indefensa" ante el reto que tienen por delante y ha vaticinado un "futuro de esperanza y prosperidad" para el enclave.

"Depende de vosotros (...) pero depende sobre todo del conjunto del Estado y de toda la sociedad española, y con ambos podéis contar", ha garantizado. "Lo repito: no estáis solos y no estaréis solos", ha remarcado, poniendo de manifiesto el compromiso "pleno, permanente e inequívoco de la Corona", en línea con lo que los monarcas han dejado escrito en el Libro de Honor de Ceuta.