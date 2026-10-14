El colegio destaca por la multiculturalidad en sus aulas, reflejo de la diversidad de la ciudad de Melilla

Un niño le confiesa al rey Felipe en su visita al colegio Vicente Aleixandre de Ceuta que le gusta su compañera: "¿Has visto lo que te ha dicho?"

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Durante su histórica visita a Ceuta y Melilla, los reyes Felipe VI y Letizia han aprovechado para visitar a las principales autoridades y también a los más pequeños de las las ciudades autónomas.

Ya desde su llegada al Palacio de la Asamblea de Melilla, los reyes han estado rodeados por una multitud de ciudadanos que esperaban este momento para estrechar las manos, hacerse fotos e incluso dejar que la reina Letizia coja en brazos a varios bebés. Todo esto ha sucedido mientras los reyes eran vitoreados y aclamados por los cientos de personas que esperaban esta visita.

Uno de los centros educativos que han visitado los reyes durante la jornada del miércoles es el colegio de infantil y primaria Pintor Eduardo Morillas, que destaca por la convivencia y el mestizaje en sus aulas que son reflejo de las diferentes culturas que conviven en Melilla.

En la visita al colegio, Felipe VI y Letizia han entrado primero en un aula de cinco años para pasar un rato con los alumnos mientras estos hacían manualidades y dibujaban ilustraciones para celebrar la fiesta de Halloween. Después, los reyes han visitado una clase de primaria y otra que está desarrollando un innovador programa para alumnos con trastorno del espectro autista (TEA).

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El colegio que han visitado los reyes en Melilla es bilingüe y tiene 900 alumnos matriculados en sus aulas. Además, centro ha ganado en dos ocasiones el concurso 'Qué es un rey para ti', un certamen en el que los alumnos representan la figura del Rey y de la Corona.