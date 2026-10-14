Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
España

La visita de los reyes Felipe y Letizia a un colegio en Melilla: salieron con los niños de la mano por el patio del centro

La visita de los reyes a un colegio en Melilla
Los reyes han saludado a los cientos de personas que les esperaban en las calles.. EFE
Compartir

Durante su histórica visita a Ceuta y Melilla, los reyes Felipe VI y Letizia han aprovechado para visitar a las principales autoridades y también a los más pequeños de las las ciudades autónomas.

Ya desde su llegada al Palacio de la Asamblea de Melilla, los reyes han estado rodeados por una multitud de ciudadanos que esperaban este momento para estrechar las manos, hacerse fotos e incluso dejar que la reina Letizia coja en brazos a varios bebés. Todo esto ha sucedido mientras los reyes eran vitoreados y aclamados por los cientos de personas que esperaban esta visita.

PUEDE INTERESARTE

Uno de los centros educativos que han visitado los reyes durante la jornada del miércoles es el colegio de infantil y primaria Pintor Eduardo Morillas, que destaca por la convivencia y el mestizaje en sus aulas que son reflejo de las diferentes culturas que conviven en Melilla.

En la visita al colegio, Felipe VI y Letizia han entrado primero en un aula de cinco años para pasar un rato con los alumnos mientras estos hacían manualidades y dibujaban ilustraciones para celebrar la fiesta de Halloween. Después, los reyes han visitado una clase de primaria y otra que está desarrollando un innovador programa para alumnos con trastorno del espectro autista (TEA).

PUEDE INTERESARTE

El colegio que han visitado los reyes en Melilla es bilingüe y tiene 900 alumnos matriculados en sus aulas. Además, centro ha ganado en dos ocasiones el concurso 'Qué es un rey para ti', un certamen en el que los alumnos representan la figura del Rey y de la Corona.

Temas