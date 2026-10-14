Ada Colau afirma estar dispuesta a dar paso atrás como candidata si ayuda a un pacto para una lista de unidad

Frente Amplio acuerda designar a Ada Colau como cabeza de lista en las generales

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La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha afirmado que la propuesta para ser candidata a la Presidencia del Gobierno por Frente Amplio no es definitiva y "todo se puede volver a hablar" si sirve para alcanzar un acuerdo para conseguir una candidatura de unidad, expresando su deseo de que se pueda lograr un pacto para sumar a Podemos.

"Todo se puede discutir. A mí se me ha presentado como candidata a la presidencia y me honra. Si yo soy útil ya he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante", ha enfatizado en declaraciones a TVE.

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La candidatura única de izquierda a la que aspira tiene que ser "muy coral"

En este sentido, ha desgranado que esa candidatura única de la izquierda a la que aspira tiene que ser "muy coral", sin "vetos cruzados ni líneas rojas" y que se puede también redefinir tanto el referente electoral como la marca para las elecciones.

De esta forma, ha apostillado que su voluntad es que Podemos y la exministra de Igualdad, Irene Montero, estén dentro de esa futura coalición de unidad y que también el perfil del dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, es también una propuesta a considerar si fuera el lógico como número uno por Madrid.

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Colau está dispuesta a no ser candidata

En este sentido, ha subrayado que no concibe una candidatura única en la que no esté Irene Montero, quien se postula como candidata a la Presidencia por Podemos, y ha insistido en que "todo se puede discutir".

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"Si una persona genera más consenso que mi candidatura, adelante, cedería. Si el problema es el nombre de la formación, se cambia. No puede ser que por cosas así no se llegue a un acuerdo", ha defendido. Ha destacado que lo importante es el programa y que no hay diferencias entre las formaciones en ese sentido y ha apostado por llegar a acuerdos "equilibrados", "valientes" y "generosos" por parte de todos "sin vetos ni líneas rojas".

"Hay espacio para que haya un liderazgo muy coral", ha afirmado, tras lo que ha insistido que por ella, no será: "Yo estoy abierta a discutir nombres, candidatura, números de lista... todo se tiene que poder hablar".

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No obstante, ha precisado que "evidentemente con el consenso de todas las fuerzas" sin que una trate de imponerse al resto. "Sabemos hacerlo", ha recalcado Colau.