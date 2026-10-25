El rey tendrá que llevar gafas de sol unos días para protegerse "y para que se acuerde que está recién operado"

Felipe VI no es el primero de los Borbones en ser operado de cataratas: las infantas Elena y Cristina han pasado por la misma intervención

Compartir







El rey Felipe VI deberá administrarse unas gotas y llevar gafas de sol durante unos días tras la operación de cataratas en su ojo izquierdo a la que se sometió el sábado por la noche, según ha explicado el oftalmólogo Luis Fernández Vega que llevó a cabo la intervención.

En una entrevista con TVE a las puertas de la clínica, el oftalmólogo ha explicado que debido a que la intervención comenzó tarde y, por tanto, acabó tarde, Felipe VI pasó la noche en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, donde se practicó la operación, para no tener que "marcharse a un hotel".

Unas gotas y evitar esfuerzos

Fernández Vega ha señalado que la intervención de cataratas es frecuente en la franja de edad de los 60 años -Felipe VI tiene 58- y que todas las semanas operan "bastantes cataratas de personas alrededor de 60 años, o sea que no es una cosa infrecuente". En la misma operación se ha corregido también algo de miopía y astigmatismo.

La recuperación es rápida y el jefe del Estado no tendrá "más que ponerse unas gotas durante unos días y no hacer esfuerzos bruscos, de fuerza fundamentalmente, también durante unos días. Y el resto, vida normal", ha explicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tendrá que llevar gafas de sol unos días para protegerse "y para que se acuerde que está recién operado", ha señalado el oftalmólogo, que ha explicado que Felipe VI mantendrá su agenda: "No hay nada que se lo impida y su visión irá mejorando progresivamente", ha recalcado.

El jefe del Estado ha salido sonriente y a pie con unas gafas de sol a las 9:55 horas de la clínica ovetense, a cuyas puertas esperaban algunos medios de comunicación, a los que ha asegurado que se encontraba bien.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"¡Muy bien, bien, gracias!", ha dicho el rey a los periodistas que le han preguntado cómo había ido la operación, señalando sus gafas de sol, tras lo que se ha subido al coche que le esperaba para regresar a continuación a Madrid.

La operación tuvo lugar sobre las 21:30 horas del sábado, una intervención rutinaria que se resolvió en media hora, tras lo que pasó la noche en este instituto oftalmológico.