Los abogados coinciden en que los progenitores son responsables de la conducta de sus hijos menores en los actos vandálicos en Bilbao y Barcelona

Graves disturbios en Bilbao tras las protestas por un acto de Vito Quiles, que no se ha presentado: hay al menos 16 detenidos

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En Barcelona y Bilbao, la violencia ha tomado las calles el pasado fin de semana, donde cientos de jóvenes desataron el apocalipsis reventando escaparates, marquesinas y quemando bicicletas, e incendiando vehículos. Ahora, después de los intercambios de acusaciones de los políticos y la reprimenda de la jueza catalana a los padres de los incendiarios, toca hacer recuento de los daños. Los abogados advierten de que serán los progenitores los que tendrán que asumir la responsabilidad civil de sus hijos menores y sacar la cartera.

La mayoría de los participantes son menores de edad, que se habrían movilizado a través de chats de mensajería instantánea y en redes sociales. En los disturbios de Bilbao, calcados a los de Barcelona, de los detenidos, 10 son menores.

Para tres de ellos la jueza ya ha decretado el internamiento en un centro en régimen cerrado y la otra veintena tienen prohibido acercarse a menos de un kilómetro de manifestaciones o concentraciones populares.

Durante sus declaraciones, la jueza de Cataluña les ha recriminado a sus padres que alegaran desconocer qué hacían sus hijos y el secretario general de del sindicato profesional o corporativo de la Policía Vasca (Er.Ne) también considera inconcebible que los padres no estén al tanto de lo que hacen sus hijos.

"Ver que sus hijos salían de negro con 14 años, como hemos visto en las imágenes. Creo que nos tenemos que dar una vuelta a nivel de sociedad de lo que estamos permitiendo", asegura.

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Según la Ley del menor hay que diferenciar la responsabilidad penal que arranca a los 14 años y antes de esa edad son inimputables y la responsabilidad civil que, advierten los abogados, siempre es de los padres.

El abogado penalista, Pablo Gea apunta a la responsabilidad de los progenitores de las conductas delictivas de sus hijos menores. "El padre tiene una responsabilidad legal porque es su tutor en todos los sentidos", asegura. "Si mi hijo hace algo malo y tiene una responsabilidad civil o penal; al juez le va a dar igual que yo sea un buen padre o un padre negligente".

Para que no quede ninguna duda, el pago de los daños causados recae en los padres, como tutores legales. En Barcelona solo en mobiliario urbano son 36.000 euros sin contabilizar los robos y destrozos en las tiendas. Todos estos serán cuantificados y tras la identificación de los responsables en los actos vandálicos se exigirá el pago.

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Gea lo confirma a todo "aquel que le hayan reventado el coche el negocio o cualquier otra cosa tiene la seguridad de que va a cobrar o de que puede cobrar" exigiéndole a quién corresponda, según el caso. Si son menores extranjeros o tutelados la responsabilidad es del gobierno autonómico que tendrá que hacerse responsable de la factura.