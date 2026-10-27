Un informe solicitado por la jueza María Tardón pone de manifiesto que no se conocía el riesgo de entrada masiva

La juez pide la desclasificación de los informes del CNI sobre la entrada masiva en Ceuta

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Según un informe del Ministerio del Interior, las autoridades del ministerio no recibieron ninguna "alerta, informe, comunicado, correo electrónico o documentación operativa" que "anticipara un riesgo de entrada masiva de la magnitud" de lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio de este año.

Este informe aporta la perspectiva de Interior en la investigación que está realizando la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, en relación a la entrada irregular de inmigrantes en la ciudad autónoma. En el documento, se pone de manifiesto que la información recibida por el Ministerio "antes de los días 30 y 31 de julio exponía circunstancias que eran conocidas -previa o paralelamente-".

Por otra parte el Ministerio del Interior ha asegurado que, en las reuniones internas celebradas de manera puntual para abordar el fenómeno migratorio, "no se detectaron situaciones que pudieran desbordar las capacidades de las unidades desplegadas en el territorio de Ceuta".

En la misma línea de la investigación, la jueza ha solicitado al Centro Nacional de Inteligencia que desclasifique todos los documentos relativos a entrada masiva de migrantes en Ceuta. Principalmente, la jueza ha reclamado la desclasificación de los documentos relativos a la actuación de las autoridades.