Es esencial comprobar la inscripción antes de las elecciones

Marta Egea 29 OCT 2026 - 19:00h.

Los ciudadanos que no aparezcan en el censo electoral para las elecciones generales del 29N deben comprobar sus datos en el INE

Ya se puede solicitar el voto por correo para el 29N: fecha límite para pedirlo y último día para entregarlo en Correos

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MadridLas elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 permitirán a millones de españoles acudir a las urnas para escoger a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado. No obstante, para poder ejercer este derecho al voto no es suficiente con tener la nacionalidad española y haber cumplido la mayoría de edad. También es necesario figurar correctamente inscrito en el censo electoral, el registro oficial que determina quién puede participar en cada convocatoria.

Aunque la inscripción suele realizarse automáticamente, pueden producirse errores administrativos, problemas relacionados con un cambio de domicilio o discrepancias en los datos personales que dificulten la participación. Descubrir que el nombre no aparece en el censo puede generar preocupación, sobre todo cuando se acerca la fecha de los comicios.

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La buena noticia es que la legislación electoral contempla procedimientos para reclamar y corregir posibles errores, aunque resulta esencial respetar los plazos marcados. Aunque para los comicios del 29N, el periodo ordinario acabó, todavía existen situaciones que conviene conocer para evitar problemas el día de la votación.

Cómo comprobar si se está inscrito en el censo electoral

El primer paso para confirmar que una persona podrá votar en las elecciones generales consiste en consultar sus datos en el censo electoral, elaborado y actualizado por la Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La forma más fácil es acceder a la Sede Electrónica del INE, donde se encuentra disponible el servicio de consulta de inscripción. Para usarlo es necesario identificarse mediante el sistema Cl@ve, que admite distintos mecanismos de identificación electrónica. Una vez dentro, el ciudadano puede comprobar si figura correctamente inscrito y consultar la mesa y el colegio electoral que le corresponden. Esta información es especialmente útil para poder detectar errores antes de la jornada electoral.

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También existe la posibilidad de realizar la consulta presencialmente en los ayuntamientos y las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral. En el caso de los españoles que residen permanentemente en el extranjero, pueden acudir a las oficinas consulares correspondientes.

¿Qué hacer si no apareces en el censo electoral?

Si al consultar el censo electoral descubres que tu nombre no aparece, lo primero que hay que hacer es comprobar si se trata de un error de inscripción o de una circunstancia relacionada con tu situación administrativa.

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La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece un procedimiento para que los ciudadanos puedan reclamar su inclusión o exclusión del censo, así como solicitar la corrección de ciertos datos incorrectos.

Para las elecciones del 29N, el plazo ordinario para presentar estas reclamaciones estuvo abierto del 12 al 19 de octubre de 2026, ambos inclusive. Durante ese periodo, los electores podían presentar sus solicitudes presencialmente en los ayuntamientos, oficinas consulares o delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral, así como a través de la Sede Electrónica del INE.

Para acreditar la situación del solicitante, la administración puede requerir un certificado vigente de empadronamientoo, cuando corresponda, un certificado de inscripción en el Registro de Matrícula Consular.

¿Qué pasa si se descubre el error después del plazo de reclamaciones?

Una de las situaciones más complejas se da cuando el ciudadano descubre que no figura en el censo después de que haya terminado el periodo marcado para presentar reclamaciones. En estos casos, es importante diferenciar entre las reclamaciones ordinarias, que permiten actualizar los datos censales para futuras convocatorias, y las reclamaciones específicas del proceso electoral en curso.

La Oficina del Censo Electoral mantiene un procedimiento permanente para corregir errores de inscripción. No obstante, presentar una reclamación después del 19 de octubre no garantiza que la modificación se pueda aplicar a las elecciones generales del 29N.

Por ello, lo más recomendable es contactar cuanto antes con la delegación provincial correspondiente para comprobar el origen del problema y conocer si existe alguna solución aplicable al caso concreto.

¿Qué ocurre si se ha cambiado de domicilio antes de las elecciones?

Los cambios de domicilio constituyen otra de las situaciones que pueden generar confusión al consultar el censo electoral, especialmente cuando el traslado se produce pocos meses antes de una convocatoria.

Para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, el censo electoral vigente es el cerrado a 1 de agosto de 2026, por lo que los cambios de empadronamiento posteriores a la fecha de referencia pueden no aparecer reflejados.

Esto quiere decir que una persona que haya cambiado recientemente de municipio podría tener que votar en su localidad anterior, aunque actualmente resida y esté empadronada en otro lugar.

Pero, no aparecer en el censo del municipio actual no significa que se haya perdido el derecho al voto. Antes de presentar una reclamación, conviene comprobar dónde figura inscrito el elector según los datos usados para elaborar el censo de esas elecciones.