Pedro Sánchez participa en la reunión de coordinación y seguimiento de la emergencia por el accidente de Urda

El Ejecutivo ha reiterado el compromiso de la Administración General del Estado con las víctimas, los heridos y sus familias

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo: 34 heridos permanecen ingresados, 15 de ellos en UCI

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este sábado en la reunión de seguimiento y coordinación con representantes de emergencias, en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) ubicado en Madrid, con motivo del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Según ha informado Moncloa en un comunicado, en el encuentro, en el que han participado también el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y los principales organismos e instituciones implicadas en la gestión de la tragedia, "se han analizado las actuaciones del operativo desplegado y la coordinación de la respuesta".

El Gobierno ha señalado que el jefe del Ejecutivo ha reiterado "el compromiso de la Administración General del Estado con las víctimas, los heridos y sus familias", y ha vuelto a destacar la "extraordinaria colaboración entre administraciones, la solidaridad de la ciudadanía de Castilla La Mancha y la profesionalidad de todos los servidores públicos y los servicios de emergencias".

Familiares de personas desaparecidas siguen en la Casa de Ejercicios de Toledo

Entre 50 y 60 personas, familiares de personas desaparecidas en el accidente de tren de Urda (Toledo), continúan en la Casa de Ejercicios 'El Buen pastor' de Toledo, que les acoge desde el pasado miércoles, donde este sábado trabajan 27 personas dando atención psicológica.

La directora de la Casa de Ejercicios 'El Buen pastor', Marta Gómez, ha explicado, en declaraciones al Canal 24 Horas de TVE, recogidas por Europa Press, que este sábado "ha bajado bastante el número de familiares" ya que, hasta las 02:00 horas de la pasada madrugada, muchos fueron recibiendo notificaciones de la Guardia Civil y, tras el desayuno, han empezado a salir a sus domicilios.

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Gómez ha reconocido que estos días "han sido muy duros" para todos, especialmente para los familiares, de los que ha resaltado su "serenidad, paciencia" y educación, mientras desde el centro han tratado de "mitigar ese dolor". La Casa permanecerá abierta "lo que haga falta". "Las familias puedan estar aquí hasta que lo necesiten", ha continuado, confiando en que entre "hoy y mañana" puedan volver cada uno a sus hogares y estar unidos con sus familiares. "No por nosotros", ha aclarado, sino por que ellos puedan marcharse a sus domicilios.