El suboficial de Bomberos de Toledo ha narrado a 'Informativos Telecinco' cómo avanzan las tareas de rescate del accidente ferroviario

El primer informe revela que "las averías e instrucciones" podrían ser las causas del accidente de trenes en Urda

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UrdaHasta última hora de la noche, los efectivos han seguido trabajando, ayudados de tres grandes grúas, para liberar zonas aplastadas, en busca de restos biológicos de personas fallecidas. Es una tarea minuciosa y muy delicada en la que los agentes se están ayudando de unidades caninas de la Guardia Civil para poder encontrar a más víctimas.

Con las primeras horas del día se han retomado esos trabajos para seguir levantando los vagones siniestrados y tratar de localizar restos de las personas fallecidas.

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La llamada del suboficial de Bomberos de Toledo

En su conversación con 'Informativos Telecinco', Miguel Ángel Muelas, el suboficial de Bomberos de Toledo, ha narrado cómo avanzan estas tareas, en qué están consistiendo y, también, ha querido agradecer a todos sus compañeros el trabajos que están llevando a cabo desde el miércoles.

"Hemos estado trabajando en lo que es la retirada de los dos vagones, uno estaba perforando al otro. Retirando el amasijo de hierros para intentar el resto de personas que todavía permanecían ahí, atrapadas", explicaba con la voz quebrada.

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Desde este pasado jueves 29 de octubre, los agentes de Bomberos se afanan en retirar los restos de los vagones siniestrados: "Ayer ya fue laborioso el desplazar esos vagones que teníamos. Uno dentro del otro. Ahí ya fue más laborioso cortando con una máquina de cizalla de alto tonelaje".

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Tenemos que estar preparados mentalmente para dar el 100%, sobre todo yo aprovecho para felicitar a mis compañeros", agradecía el suboficial de Bomberos de Toledo mientras rompía en lágrimas.

El balance de cifras

Por otro lado, el Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido ya los 69 cuerpos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

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Es uno de los datos recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido este miércoles tras la activación del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

Los médicos forenses han realizado ya 48 autopsias, y una de las personas que ingresó en el hospital de Ciudad Real ha fallecido y se le ha practicado la autopsia en el Instituto de Ciudad Real.

Más de 30 profesionales participan en Toledo en labores de autopsias e identificación de fallecidos con doce profesionales del los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, seis de Ciudad Real, dos de Cáceres y dos médicas asesoras del ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Asimismo, están interviniendo seis técnicos de autopsias --tres de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara--.

El balance provisional continúa siendo de 69 fallecidos y se han notificado cinco identificaciones a las familias, tres de mujeres y dos de hombres. Las pruebas se han realizado mediante huella dactilar por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, además de por análisis de ADN de los familiares que han denunciado desapariciones. Un total de seis profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se están encargando de realizar las pruebas de ADN post mortem.

En cuanto a los desaparecidos que iban en el tren, se han recibido 70 denuncias de familiares y allegados en Comandancias de Toledo (38), Madrid (7), Sevilla (1), Logroño (1) y Ciudad Real (1). Se ha encontrado con vida a dos personas.

También se han establecido sistemas de apoyo a familias de las víctimas formados por tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, una psicóloga de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, y una psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.

La Unidad Militar de Emergencias continúa prestando apoyo logístico al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real así como medios que faciliten la gestión de los muertos y las labores de identificación y asistencia médico-forense.