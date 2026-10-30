Así vivieron los pasajeros de otros trenes el accidente ferroviario de Urda, Toledo

El accidente ferroviario de Urda que ha dejado, hasta el momento, 69 muertos ha provocado un parón total en la línea Madrid-Sevilla

Última hora del accidente de trenes en Urda| Identificados 13 fallecidos y 70 denuncias de desaparecidos

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UrdaEl accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que ha dejado, hasta el momento, 69 muertos, varios desaparecidos y cientos de heridos provocó la parada inmediata de otros trenes que marchaban por detrás del AVE y del Iryo siniestrados. Algunos se quedaron a tan solo medio kilómetro. Muchos de sus pasajeros no dudaron en salir corriendo a socorrer a los heridos del siniestro de Urda.

En mitad de las vías uno de los AVE se detuvo a 500 metros del accidente. Los pasajeros de este tren no fueron conscientes del accidente del AVE y del Iryo hasta que no bajaron de sus vagones. En las vías de la línea Madrid-Sevilla, se percataron hasta que pasaron varios minutos que, delante de ellos, acababa de producirse la tragedia en Urda.

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Así vivieron los pasajeros de otros trenes el accidente de Urda

Sin dudarlo varias personas corrieron para ayudar a las victimas. A tan solo un minuto de distancia de la zona 0, el maquinista de un tren AVE dirección Madrid se detuvo a tiempo.

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Tras cuatro horas en las vías, los pasajeros son desalojados en autobús, pasan por delante de los dos trenes accidentado y agradecen haber podido avisar a sus familiares.

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En otro de los trenes detenidos, en un AVE que iba dirección Madrid y que quedó parado en las vías a 12 kilómetros del accidente, los pasajeros que todavía no conocían la magnitud de la tragedia se quejaban del calor al llevar más de cinco horas en los vagones. Justo después de enterarse de la colisión, todos se sentían agradecidos de poder contar en sus propias palabras esta incidencia.

Continúan las labores en la zona

Pasadas las 48 horas de esta tragedia, los efectivos han seguido trabajando, ayudados de tres grandes grúas, para liberar zonas aplastadas, en busca de restos biológicos de personas fallecidas. Es una tarea minuciosa y muy delicada en la que los agentes se están ayudando de unidades caninas de la Guardia Civil para poder encontrar a más víctimas.

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Con las primeras horas del día se han retomado esos trabajos para seguir levantando los vagones siniestrados y tratar de localizar restos de las personas fallecidas.

La llamada del suboficial de Bomberos de Toledo

En su conversación con 'Informativos Telecinco', Miguel Ángel Muelas, el suboficial de Bomberos de Toledo, ha narrado cómo avanzan estas tareas, en qué están consistiendo y, también, ha querido agradecer a todos sus compañeros el trabajos que están llevando a cabo desde el miércoles.

"Hemos estado trabajando en lo que es la retirada de los dos vagones, uno estaba perforando al otro. Retirando el amasijo de hierros para intentar el resto de personas que todavía permanecían ahí, atrapadas", explicaba con la voz quebrada.

Desde este pasado jueves 29 de octubre, los agentes de Bomberos se afanan en retirar los restos de los vagones siniestrados: "Ayer ya fue laborioso el desplazar esos vagones que teníamos. Uno dentro del otro. Ahí ya fue más laborioso cortando con una máquina de cizalla de alto tonelaje".

Tenemos que estar preparados mentalmente para dar el 100%, sobre todo yo aprovecho para felicitar a mis compañeros", agradecía el suboficial de Bomberos de Toledo mientras rompía en lágrimas.

El balance de cifras

Por otro lado, el Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido ya los 69 cuerpos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Es uno de los datos recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido este miércoles tras la activación del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

Los médicos forenses han realizado ya 48 autopsias, y una de las personas que ingresó en el hospital de Ciudad Real ha fallecido y se le ha practicado la autopsia en el Instituto de Ciudad Real.

El balance provisional continúa siendo de 69 fallecidos y se han notificado cinco identificaciones a las familias, tres de mujeres y dos de hombres. Las pruebas se han realizado mediante huella dactilar por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, además de por análisis de ADN de los familiares que han denunciado desapariciones. Un total de seis profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se están encargando de realizar las pruebas de ADN post mortem.