Se reducen a 26 los heridos por el accidente de Urda ingresados en hospitales de Castilla la Mancha, siete en UCI

Un maquinista de Iryo rectificó al controlador de Adif y evitó una tragedia mayor en Urda: "Fui consciente al ver el fallo del sistema de que había un tren ocupando el cantón"

Compartir







ToledoEl número de afectados por el accidente ferroviario de Urda del pasado miércoles 28 de octubre hospitalizados en centros de Castilla-La Mancha se ha reducido a 26, tres menos que este lunes. De los heridos, ingresados en cuatro centros hospitalarios de la región, siete permanecen en unidad de cuidados intensivos (UCI), dos menos que este lunes.

Uno de ellos es Rafa, uno de los pasajeros del primer vagón del AVE que colisionó con el Iryo, que ha despertado en las últimas horas de la sedación. Como ha podido conocer el periódico 'El País', su mujer, Carmen, y sus dos hijas celebran rodeadas de sus familiares el "milagro" de su marido, al despertar de la sedación tras esta tragedia ferroviaria.

PUEDE INTERESARTE Identificados los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda, Toledo

La evolución de Rafa

Precisamente, Carmen Hernández, hija de Rafa, contaba a 'Informativos Telecinco' cómo se encontraba su padre y que la rápida actuación de una pasajera fue clave para salvarle la vida.

Rafa viajaba en el vagón número 8 del AVE, el que recibió el impacto directo contra el Iryo este pasado miércoles 28 de octubre. Su hija, Carmen, contaba a 'Informativos Telecinco' cómo se encontraba su padre en el Hospital de Toledo. Intubado y sedado, Rafa se debatía entre la vida y la muerte. Tan solo unos días después de este accidente y este "milagro", según sus propios médicos, este hombre ha despertado de la sedación.

PUEDE INTERESARTE Ana sigue esperando el cuerpo de su hermano David, fallecido en el accidente de Urda

Rafa sufrió una fractura de fémur y otra fractura abierta de tibia, lo que le provocó una importante pérdida de sangre. Sin embargo, consiguió sobrevivir gracias a la ayuda de Noelia, una policía que viajaba en el vagón número 6 y que fue su "ángel de la guarda", según su hija.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Al encontrarlo tendido en las vías y ver que estaba perdiendo mucha sangre, esta policía decidió ayudarlo y le hizo un torniquete para detener la hemorragia. Justo después de realizarle este torniquete, Noelia utilizó el teléfono de Rafa para llamar a sus familiares y comunicarles lo que había ocurrido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Su hija lamentaba que todavía no había podido conocerla en persona, pero que ya la consideran parte de su familia y la llaman su "ángel de la guarda". La familia que ha vivido estos momentos con mucha preocupación y angustia, ya celebra el despertar de la sedación de Rafa.

La evolución de los otros heridos

Según han confirmado fuentes del Gobierno regional, con datos de las 8.30 horas de este martes 3 de noviembre, ya han recibido el alta 84 de los heridos. De los 26 heridos que permanecen ingresados, 15 se encuentran en el Hospital General Universitario de Toledo, dos menos que este lunes. De ellos, 4 permanecen en la UCI y 11 en cama convencional.

Hay cuatro en el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, todos ellos en cama convencional, tras el traslado del único paciente que se encontraba en UCI al Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

El Hospital General Universitario de Ciudad Real continúa atendiendo a seis heridos, cuatro de ellos en cama convencional y dos en UCI.

Finalmente, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete mantiene a un paciente en UCI.

En total, 110 personas fueron inicialmente hospitalizadas en hasta seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a consecuencia del accidente ferroviario.