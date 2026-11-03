Óscar Puente informó a Pedro Sánchez su decisión de dimitir minutos antes de anunciarlo

Puente ha anunciado su dimisión en la Diputación Permanente después de haber comparecido frente a algunos grupos parlamentarios

Óscar Puente avanza su dimisión tras la tragedia de Urda: "Es una decisión de empatía con las víctimas"

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Óscar Puente ha informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su decisión de dimitir como ministro de Transportes minutos antes de anunciarlo al final de su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso.

Así lo ha precisado Puente a preguntas de los periodistas tras finalizar su comparecencia para ofrecer información sobre el accidente de Urda (Toledo) en la que varios grupos le han exigido la dimisión.

Puente ha esperado a su última intervención, pasadas las 21:00 horas, para anunciar su dimisión como ministro y también su renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Dos accidentes que han acabado con su puesto de trabajo

La dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha producido después de dos accidentes en la alta velocidad en menos de un año, con 115 muertos, en un modo de transporte ahora en entredicho pero que ha sido, desde su arranque den 1992, la joya del sistema ferroviario español.

La crisis tras el accidente de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre -en el que un AVE alcanzó a un Iryo y causó 69 muertos- se suma a la derivada del siniestro del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que un Iryo descarriló y provocó una colisión con un Alvia, con 46 muertos.

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Sobre Puente

Puente (Valladolid, 1968), ministro desde noviembre de 2023, ha sido uno de los miembros del Ejecutivo con mayor presencia pública: es el cuarto más conocido del gobierno pero también el que peor nota obtiene (4,1), según el último barómetro del Centro de Estudios Sociológicos (CIS). Ha sido reprobado tres veces en el Congreso y cuatro en el Senado.

Le gusta bajar a la arena, lidiar incluso con sus 'haters' en las redes sociales, que tiene a gala gestionar personalmente, pese a que hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le recomendó encargar esta tarea a un 'community manager'.

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Muy vinculado a Sánchez desde que fuera su portavoz durante las primarias socialistas de mayo de 2017 (en las que el actual presidente consiguió recuperar la secretaría general del partido), Puente sonó incluso como sucesor, una posibilidad que ahora se esfuma. Quienes han trabajado con él hablan de un carácter fuerte, con un nivel de exigencia altísimo, que le ha llevado a cesar con cierta frecuencia equipos en el propio ministerio y en las principales empresas que dependen de Transportes.