El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que la comparecencia y la dimisión del ministro Óscar Puente ha supuesto "un gesto y un discurso de una altura política y ética que rara vez hemos visto".

En su intervención en Forum Europa en Bilbao como cabeza de lista por Bizkaia al Congreso, López ha explicado que este martes estuvo en la Diputación Permanente del Congreso "defendiendo" la labor de Puente porque no hizo "la política de escapismo que hicieron otros" ante tragedias anteriores, y ha recordado la dana en Valencia, el Prestige y el accidente del Yak 42. El representante socialista ha señalado que el ya exministro de Transportes y Movilidad Sostenible estuvo "gestionando desde el primer minuto" la situación e hizo un ejercicio "de transparencia enorme".