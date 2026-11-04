Pedro Sánchez nombra al vicepresidente Carlos Cuerpo, para que asuma las competencias del ministerio de Transporte tras la dimisión de Óscar Puente
El jefe del Ejecutivo designa al ministro de Economía para que se encargue de la gestión de Transportes en la veintena de días previas a las Elecciones Generales
La encrucijada de Pedro Sánchez ante la dimisión de Óscar Puente: ¿habrá nuevo ministro de Transportes antes de las elecciones del 29N?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha designado al vicepresidente, Carlos Cuerpo, al frente de "forma transitoria" del ministerio de Transportes, tras la dimisión de Óscar Puente. Sánchez, que ha realizado una comparecencia sin preguntas ha elegido a un miembro de su Ejecutivo en sustitución de Puente para que asuma sus competencias, tal y como se preveía. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que Cuerpo ha demostrado una enorme capacidad de gestión e integridad y un talante que tanto la política como España, ha dicho, necesitan. "Por eso estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente".
Momentos clave
Feijóo cree que la dimisión de Puente es "un teatrillo"
El líder del PP ha calificado de "teatrillo" la dimisión de Óscar Puente y ha afirmado que está convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya sabía que iba a dimitir. Feijóo ha afirmado que lo de ayer fue un "teatrillo" que concluyó en el "prime time, a las nueve y cinco o y siete para entrar en los telediarios" y decir que se va. "Es una forma indigna de irse", ha dicho. Para el líder de los populares el ministro de Transportes dimitió porque las encuestas "les daban una caída por debajo de los cien escaños". Feijóo ha dicho que durante los últimos días José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha hecho "el trabajo de campo" y, "finalizadas las encuestas", estaba claro que el Gobierno iba a tomar la decisión de que Puente dimitiera .
Patxi López: la dimisión de Puente supone "un gesto de una altura política rara vez visto"
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que la comparecencia y la dimisión del ministro Óscar Puente ha supuesto "un gesto y un discurso de una altura política y ética que rara vez hemos visto".
En su intervención en Forum Europa en Bilbao como cabeza de lista por Bizkaia al Congreso, López ha explicado que este martes estuvo en la Diputación Permanente del Congreso "defendiendo" la labor de Puente porque no hizo "la política de escapismo que hicieron otros" ante tragedias anteriores, y ha recordado la dana en Valencia, el Prestige y el accidente del Yak 42. El representante socialista ha señalado que el ya exministro de Transportes y Movilidad Sostenible estuvo "gestionando desde el primer minuto" la situación e hizo un ejercicio "de transparencia enorme".
La designación de Carlos Cuerpo por Real Decreto: "Hará un buen trabajo"
La decisión de que el actual ministro de Economía, se encargue de se formalizará mediante real decreto este miércoles, tras el anuncio de Sánchez en una declaración institucional en la que se ha mostrado convencido de que hará "un gran trabajo" tras poner en valor la su "enorme capacidad" y el "talante que nuestra política y nuestro país necesitan".
Sánchez: "Carlos Cuerpo asumirá de forma transitoria" las responsabilidades del ministerio de Transportes
Inicia la comparecencia de Sánchez que exalta la "coherencia y dignidad" de Puente. "Esta semana lo ha vuelto a hacer: ha dado la cara, ha aportado soluciones y después ha dado un paso a un lado". Lo ha hecho "para demostrar el inmenso respeto a las víctimas", ha subrayado el presidente del Gobierno. Con su renuncia ayuda a que todos recuperemos la confianza en el sistema ferroviario pero además "la dignidad política" ha dicho Sánchez antes de anunciar que "Carlos Cuerpo asumirá de forma transitoria" las responsabilidades del ministerio de Transportes.
Albares sobre la dimisión de Puente: "No todos somos iguales en política"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares ha opinado sobre la dimisión de Óscar Puente de dimitir es una "decisión personal llena de dignidad y honestidad", que "representa a cómo este gobierno y el Partido Socialista encara situaciones como las que han conducido a que el ministro tome esas decisiones".
Albares, , en declaraciones a la prensa previas a la reunión de cancilleres iberoamericanos en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, también ha comparado esta decisión de dimitir con la gestión del PP en "situaciones similares" y ha dicho que "no todos somos iguales en política, que no todos encaramos situaciones con la misma honestidad y transparencia".