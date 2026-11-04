Puente figurará como número uno de la papeleta del PSOE por Valladolid al estar publicadas las listas de los candidatos a las elecciones en el BOE

Sánchez respalda a Puente por "dar la cara" y dimitir "por las víctimas": "Dignifica nuestro país"

Compartir







La dimisión de Óscar Puente ha sorprendido a todos, incluso en las filas del PSOE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se enteró pocos minutos antes, tendrá que optar por nombrar un nuevo ministro de Transporte o encargar que algún miembro del Ejecutivo que asume las competencias de este departamento a menos de un mes para las elecciones generales. Esto último es lo más probable que ocurra por el escaso tiempo que resta para enfrentarse a las urnas. El nombre del ya exministro Puente, de cualquier manera, figurará como número uno de la papeleta del PSOE por Valladolid al estar ya publicadas las listas electorales y haber prescrito el plazo de modificación.

Puente ha presentado la dimisión de sus funciones y también la retirada de la lista como número uno del PSOE por Valladolid. Ha sido después de un intenso martes, al final de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de la pasada semana en Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas.

PUEDE INTERESARTE La carpeta roja en la que Óscar Puente guardaba su dimisión anunciada ante la Diputación Permanente del Congreso

El hasta ahora ministro ha asegurado que la decisión se la ha comunicado a Sánchez minutos antes de hacerla pública, y fuentes del Gobierno lo han corroborado posteriormente. La dimisión de Puente deja un vacío en el departamento y el presidente del Gobierno tendrá que decidir si lo llena nombrando un nuevo ministro o haciendo que otro que ya integra el Ejecutivo asuma las competencias. La denominación oficial en este caso sería que un ministro asume el despacho ordinario de los asuntos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

No es la primera vez que ocurriría en los gobiernos de Sánchez, porque ya pasó en mayo de 2019, cuando tras las elecciones generales de abril de ese año, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se hizo cargo de los asuntos de Política Territorial después de que la entonces ministra de este departamento, Meritxell Batet, renunció al cargo para optar a ser presidenta del Congreso.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en noviembre de 2019, se hizo cargo de las cuestiones relativas al Ministerio de Asuntos Exteriores tras la designación de Josep Borrell como Alto Representante de la Unión Europea para asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Si se repitiera esta fórmula no sería necesario que quien asuma las competencias de Transportes prometa el cargo ante el rey.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Puente no concurrirá como candidato a las elecciones generales del 29N

Puente ha anunciado en la Diputación del Congreso su dimisión tras el mortal accidente de Urda (Toledo) y también que renuncia a concurrir a las próximas elecciones generales. Sin embargo, su nombre se mantendrá en las listas de las candidaturas, que han sido publicadas este martes en Boletín Oficial del Estado (BOE) y, que no pueden retocarse, a pesar de este imprevisto.

Según el artículo 48 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), las candidaturas no pueden ser objeto de modificación una vez presentadas, salvo en el plazo habilitado para la subsanación de irregularidades y solo por fallecimiento o renuncia del titular.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Pero, añade, las bajas que se producen después de la proclamación de las listas, como es este caso, "se entenderán cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes". En un acuerdo adoptado en 1977, la JEC decidió que en el caso de renuncia o fallecimiento de un candidato no han de imprimirse nuevas papeletas con la exclusión del mismo o con la introducción del sustituto.

Tras Óscar Puente, en la lista del PSOE al Congreso por Valladolid aparecen la ministra de Igualdad, Ana Redondo, José Domingo Castaño, María Luisa Sanz Martínez y Raúl Crespo. Como suplentes aparecen María Nieves Gómez Muñoz, Luis Manuel Pascual y María Aranda.