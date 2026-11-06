La imputación de Cristian Corvillo y Andrea de la Torre abre nuevas incógnitas sobre el caso Koldo

La UCO cree que la novia de Ábalos ayudaba a blanquear las supuestas comisiones ilegales provenientes de los amaños de los contratos

El regreso de Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, a su casa de Valencia acompañada por el hijo del exministro

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El caso Koldo se mete en la campaña electoral. La investigación a Cristian Corvillo abre nuevas preguntas sobre la trama por la que han sido condenados, el ministro José Luis Ábados y su hombre de confianza. Corvillo, militante del PSOE, declaró en la Audiencia Nacional hace solo dos meses antes de ser detenido. Aseguró ante el juez que viajaba mucho a Madrid para verse con José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes.

"Le he visitado muchas veces, muchas. Cuatro, cinco, seis, no puedo cuantificarle. Era por que era el secretario general", ha declarado el hombre que hizo de chófer a Pedro Sánchez en 2001 cuando trataba de recuperar el liderazgo del PSOE tras la maniobra de Susana Díaz.

Ahora Corvillo habla de encuentros por cuestiones del partido en las que estaba Koldo, pero los investigadores creen que también estaba el corruptor de la trama, Víctor Aldama. Con este admite que hacía negocios, aunque no llegaron a materializarse y con quién gestionó la compra del chalet en Cádiz para Ábalos.

Corvillo aseguró ante la Audiencia Nacional que "no sabía quién era el cliente último". Junto a Aldama estuvo en Ferraz la noche de la victoria electoral de 2019 cuando todo eran festejos.

Corvillo estuvo muy cerca de Sánchez cuando conducía de forma ocasional el coche en la gira de las primarias del entonces aspirante a presidente del Gobierno. La UCO, ahora investiga si el entramado de empresas que tiene con su hermano Rubén Corvillo, también detenido, lo utilizaba la trama para conseguir contratos públicos.

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La UCO cree que la novia de Ábalos ayudaba a blanquear las supuestas comisiones ilegales

En cuanto a Andrea de la Torre, la novia de 25 años del exministro Ábalos, los investigadores sospechan que la trama la utilizaban para blanquear las supuestas comisiones ilegales provenientes de los amaños de los contratos que conseguía.

Las conversaciones intervenidas por la UCO señalan a Ábalos que le consulta a Koldo por entregas de dinero en efectivo para gastos de viaje de Andrea. El exministro, ahora en prisión, también le pidió a su asistente que consiguiera un préstamo de 130.000 euros para ella. Poco después Andrea, compró un piso y una plaza de garaje en Madrid: 125.000 euros que pagó sin hipoteca, a pesar de no tener ingresos.

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La UCO ha detenido, este jueves, a la joven vinculada sentimentalmente a Ábalos este jueves. Se produjeron en total seis detenciones, incluido el empresario Cristian Corvillo con registros en las sedes de constructoras (Azvi y Deplan Works), además de requerimientos de documentación a Adif. La investigación sigue y suma, a pocos días de las elecciones generales.