Adif quiere ahora hacer reparaciones de urgencia pese a que esos tramos, como el del choque, fueron renovados a finales de 2025.

Los peritos ven "necesario aclarar" labores de Adif en vía antes y después del siniestro de Adamuz

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Los peritos que asesoran a la juez de Montoro -los ingenieros Ramón Ignacio Martínez, José Antonio Martínez y Miguel Ángel Moraleda- los que han alertado sobre unas deformaciones que no habían trascendido hasta ahora y que, destacan los expertos, son muy similares a la del lugar de la rotura de la vía que los investigadores señalan como el motivo del accidente mortal de Adamuz.

Lo grave es que 300 días después del accidente ferroviario que le costó la vida a 46 personas en Adamuz, Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias, quiere hacer reparaciones, de urgencia, en el mismo tramo de la vía en el que se produjo el descarrilamiento del tren Iryo procedente de Málaga con el que chocó el Alvia con destino a Huelva. Un tramo que, en teoría, fue arreglado íntegramente después de la tragedia y por el que, hasta el siniestro de Urda (Toledo) de la semana pasada, han seguido circulando los trenes.

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¿No fueron sometidas esas vías a una reparación integral?

Los tres peritos llaman la atención sobre el hecho de que Adif quiera reparar ahora, y de nuevo, unas vías que fueron sometidas a una renovación integral el año pasado y que fueron reparadas, además, tras el choque de hace casi diez meses.

Los peritos aseguran que dichos trabajos de Adif sí "suscitan varias dudas" que, en el ámbito de su trabajo, entienden "relevantes" y estiman "necesario aclarar --con la oportunidad de esta intervención--". Así, califican "cuanto menos curioso que precisamente los aparatos de vía 631 y 632, sobre los que se actúa en este momento fueron igualmente objeto de la misma actuación de Ejecución de Obras correspondientes al Proyecto de Renovación de Desvíos (fase 2) en la LAV Madrid-Sevilla que el aparato A645 involucrado en el accidente --en cuya soldadura de unión al carril existente del hilo 1 de la vía 1 en el kilómetro 318,681 se produce la rotura acaecida--".

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Las nuevas obras que plantea Adif consisten en renivelar y ajustar la rasante del carril que ha alcanzado en "al menos" tres puntos deformaciones catalogadas en dos puntos de nivel IL y en 1 de nivel AL. Eso quiere decir, en el primero de los casos, que la deformación ha superado el margen de confort y se acerca a los límites en que supone un riesgo para la seguridad, una circunstancia que suele requerir, como poco, limitaciones temporales de velocidad.

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Exponen que "en esta actuación de mantenimiento sobre los desvíos 631 y 632 lo que se pretende es batear, por tanto, renivelar y ajustar la rasante del carril que ha alcanzado en al menos tres puntos deformaciones que se catalogan en dos puntos de nivel IL y en uno de nivel AL". "Esta circunstancia es análoga --en aquel caso, Nivel de Alerta (AL) con valores de deformación muy cercanos a la catalogación de Nivel de Intervención IL-- a la referida en las auscultaciones de octubre de 2025 del hilo 2 de la vía 1 en las inmediaciones del kilómetro 318,681 donde se produce la rotura de la soldadura", señalan los peritos.

En el segundo caso, la deformación sería más leve, indicando que la vía ha empezado a deformarse, lo que requiere seguimiento y planificar su corrección.

Ante ello, explican que esta circunstancia les lleva a preguntarse por la actuación de Renovación de Desvíos realizada por Adif, "toda vez que el acta de recepción de la misma se firma el 19 de diciembre de 2025, es decir, apenas 30 días antes del accidente, y que además actualmente aún se encuentra en plazo de garantía --al haber transcurrido a la fecha menos de dos años de su recepción, según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato".

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Estos mismos peritos ya apuntaron, el pasado mes de septiembre en otro informe a la juez, a un defecto en las vías como origen del accidente de Adamuz, un defecto del que tenía constancia Adif al menos desde octubre de 2025, cuatro meses antes de la tragedia, ocurrida el 18 de enero.