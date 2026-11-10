Las ausencias y presencias en la misa por las víctimas de Urda: Feijóo sí, Sánchez y Abascal, no

La Catedral de Toledo llora la pérdida de los fallecidos en el accidente de Urda en un funeral marcado también por las presencias y ausencias de la clase política.

Los reyes presiden una emotiva misa funeral por las víctimas del accidente de Urda: 69 velas y los gestos de cariño de Felipe VI y Letizia con las familias

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Los reyes han estado en la misa funeral por las víctimas de Urda. No ha estado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, bajo el argumento de que no asiste a actos religiosos, aunque en otras ocasiones sí lo ha hecho, por ejemplo para ver al Papa. En su lugar han estado cinco ministros. También el líder de la oposición y 12 presidentes autonómicos.

La Catedral de Toledo llora la pérdida de los fallecidos en el accidente de Urda en un funeral marcado también por las presencias y ausencias de la clase política. El gobierno representado por hasta 5 ministros del ala socialista, Carlos Cuerpo, Margarita Robles, Milagros Tolón, Isabel Rodríguez y por parte de Sumar, la ministra Mónica García.

Quien no se encuentra en esa lista, el presidente del gobierno. Pedro Sánchez se escuda en que no acude a oficios religiosos. "Yo siempre he ido a ceremonias aconfesionales, nunca he ido a oficios religiosos que respeto profundamente". Falso. En otras ocasiones Sánchez sí ha estado presente en ceremonias religiosas. Esta tarde ha preferido estar en Catalunya grabando una entrevista para un podcast.

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A quien sí hemos visto, al presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, y los 12 presidentes autonómicos populares en una muestra de representación territorial de todo el país. En la oposición quien tampoco ha acudido ha sido el líder de Vox Santiago Abascal. "Me pongo en la piel de las familias y lo ultimo que quieren es ver a politicos a su alrededor", ha sido su excusa. Dice que hay que poner en el centro a las familias. Unas familias que sí han sido arropadas por los reyes.