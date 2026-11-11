Rachas máxima de viento registradas: hasta 148 km/h en Izaña, Tenerife

La borrasca, "pequeña pero muy profunda y adversa", ha empezado a notarse esta madrugada en las Canarias, donde todas las islas están en alerta por fuertes vientos
Los vecinos de Piedralaves atraviesan su segunda evacuación en menos de cuatro meses: "Primero los incendios y ahora esto"
La borrasca Charles ha dejado este miércoles sus primeros efectos en España, con rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora en Canarias, vuelos cancelados y clases suspendidas, mientras que en la península la crecida del río Tormes ha elevado la alerta a nivel rojo en Salamanca.
La borrasca, "pequeña pero muy profunda y adversa", ha empezado a notarse esta madrugada en las Canarias, donde todas las islas están en alerta por fuertes vientos, sobre todo en La Palma y las cumbres de Tenerife, con una situación más adversa y declaradas en alerta máxima por el Gobierno autonómico.
Ceuta suspende actividades y anuncia cierres de instalaciones y parques por la borrasca
La borrasca Charles ha motivado que la ciudad de Ceuta haya decidido suspender distintas actividades previstas para este miércoles y proceder al cierre de instalaciones deportivas y parques.
Según ha informado el Gobierno ceutí, debido a los avisos activos en Ceuta, sobre todo a partir de esta tarde, y siguiendo las recomendaciones de Protección Civil, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud ha decidido suspender las clases en el Conservatorio de Música y en la Escuela de Idiomas.
La lluvia vuelve con fuerza al norte de Cáceres aunque ninguno de sus ríos en aviso rojo
La lluvia ha vuelto a coger intensidad en el norte de Cáceres tras varias horas de respiro para los aforos de sus ríos, aunque ninguno de ellos se encuentra en aviso rojo, a la vez que persisten algunos problemas en su red viaria.
Aunque lejos de las precipitaciones acumuladas en la tarde noche de este martes, con valores de más de 120 litros por metro cuadrado en algunas localidades, las lluvias asociadas a las borrascas Bruna y Charles tras una tregua esta madrugada han aumentado con registros de unos 50 litros por metro cuadrado en Garganta la Olla, Serradilla y Aliseda.
Canceladas las salidas previstas para este miércoles desde el Puerto de Tarifa (Cádiz) por el temporal
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha anunciado que las navieras que operan desde el Puerto de Tarifa han cancelado las salidas previstas desde las 14,00 horas de este miércoles debido al temporal que se registra en el Estrecho a consecuencia de la borrasca Charles.
Además, un crucero que tenía prevista su llegada este jueves al Puerto de Cádiz ha cancelado esta escala debido también al temporal. Se trata del crucero 'Le Bougainville', que tiene capacidad para casi 200 viajeros además de su tripulación.
La borrasca Charles pone en aviso a casi toda España por lluvia y viento, con nivel rojo en Castilla y León, Extremadura y Canarias
Un total de 14 comunidades y Ceuta están en aviso por lluvias, viento y oleaje debido a la borrasca Charles, en una jornada en la que Ávila y Cáceres alcanzarán el nivel rojo por lluvias y La Palma, por viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).Ir a la noticia