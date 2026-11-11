Rachas máxima de viento registradas: hasta 148 km/h en Izaña, Tenerife

La borrasca, "pequeña pero muy profunda y adversa", ha empezado a notarse esta madrugada en las Canarias, donde todas las islas están en alerta por fuertes vientos

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La borrasca Charles ha dejado este miércoles sus primeros efectos en España, con rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora en Canarias, vuelos cancelados y clases suspendidas, mientras que en la península la crecida del río Tormes ha elevado la alerta a nivel rojo en Salamanca.

La borrasca, "pequeña pero muy profunda y adversa", ha empezado a notarse esta madrugada en las Canarias, donde todas las islas están en alerta por fuertes vientos, sobre todo en La Palma y las cumbres de Tenerife, con una situación más adversa y declaradas en alerta máxima por el Gobierno autonómico.