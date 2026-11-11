Algunas empresas han funcionado con normalidad mientras que otras han registrado una incidiencia del 1005

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Uno de los sectores más afectados por huelga general de este miércoles 11 de noviembre es el de la industria. A primera hora de la mañana había muchos piquetes en los polígonos y ha habido paros generalizados en las grandes fábricas del país.

Con motivo de la huelga convocada para el miércoles, trabajadores del sector de la industria han convocado paros y piquetes en los accesos a los principales polígonos industriales como la entrada a Martorell, uno de los principales núcleos de la industria del automóvil en España.

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Los sindicatos cifran en el 90% el seguimiento en automoción y la empresa SEAT confirma que ha pactado servicios mínimos y que su planta no fabricará ningún coche hoy. Por otra parte, en Valladolid los cambios de turno en Renault o Michelin han transcurrido con normalidad a pesar de la presencia de piquetes.

Piquetes en polígonos de Sevilla, Guipúzkoa y Galicia

La huelga también ha tenido impacto en el sector aeronáutico. En Aerópolis, el parque industrial aeroespacial de Sevilla, el sindicato UGT calcula que en las primeras horas había entrado menos de una cuarta parte de los cerca de 7.000 trabajadores del polígono. "Está entrando poca gente porque nosotros cuando venimos a este polígono a repartir octavillas la cola llega hasta lejos y realmente aquí hoy no hay concentración de trabajadores", ha informado una de las asistentes a los piquetes de Aerópolis en Sevilla.

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Una escena parecida se ha repetido en Alicante donde los piquetes han paralizado la salida de camiones de Amazon y la entrada a Mercavalencia. En Guipúzkoa, los manifestantes también han bloqueado las entradas a la papelera Zikuñaga, una de las grandes del sector. En la misma zona, también se han impedido los accesos a las grandes obras de construcción.

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En Galicia, los sindicatos destacan una fuerte incidencia en el naval y la automoción, aunque con diferencias importantes entre fábricas. En la fábrica de Alcoa se ha registrado una incidencia del 100% mientras que en Stellantis ha sido del 20%.