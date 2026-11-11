La lucha por una vivienda asequible se extiende por España con protestas contra inmobiliarias y pisos turísticos

Última hora de la huelga general: reabre la Gran Vía de Madrid tras el corte de los manifestantes y las cargas policiales

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La huelga general llega en plena precampaña electoral y con la peculiaridad de que el propio Gobierno ha decidido secundarla, en una jornada marcada además por las alertas meteorológicas y la dificultad para medir su seguimiento. Pese a ello, ha dejado escenas de tensión en Madrid, con detenciones y comercios cerrados, y una situación aún más complicada en Barcelona, con piquetes, cortes de carreteras y alteraciones del transporte público. Todo esto se produce tras la crisis de vivienda registrada en nuestro país.

De hecho, la propuesta de huelga general no partió ni de CCOO ni de UGT, sino del Sindicato de Inquilinas. Este miércoles, muchas de las protestas y movilizaciones eran precisamente para reclamar medidas que faciliten el acceso al alquiler y a la compra de una casa.

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Según informa Marta Manchón, periodista de 'Informativos Telecinco' desplazada a la acampada de Sevilla, las reivindicaciones de los manifestantes siguen muy presentes en las pancartas que han colocado. La lluvia está marcando la jornada, pero no ha conseguido frenar sus protestas. La capital andaluza ha acogido ya una manifestación durante la mañana de este 11 de noviembre para reclamar una vivienda asequible y está previsto que los manifestantes vuelvan a salir a las calles a partir de las 18:00 horas. Mientras tanto, algunos aprovechan las lonas y las tiendas de campaña para resguardarse de la lluvia y descansar.

Primera huelga por la vivienda

La protesta por la vivienda se ha escuchado a coro y a grito pelado. "No estáis alquilando, estáis extorsionando", gritaban en el País Vasco, donde una empresa mediadora de alquileres se ha convertido en uno de los blancos de las críticas. Los manifestantes reclaman "denunciar las prácticas abusivas que están haciendo".

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En Sevilla, la protesta ha contado también con el apoyo de los maestros. "La educación y la vivienda son bienes básicos, servicios básicos de nuestra sociedad", señalaban los docentes.

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Y en Canarias, el turismo se señala como uno de los grandes obstáculos para acceder a un hogar: "Cada vez la vivienda vacacional está sacando a más gente del entorno cercano a donde trabajamos. Y cada vez pagamos más dinero viviendo más lejos".

Es la primera huelga por la vivienda y quienes la han promovido tienen claro cuál es el objetivo. "El clamor social que estamos viviendo es para que la vivienda sirva para lo que tiene que servir, que es para vivir", precisan desde el Sindicato de Inquilinas.

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Los salarios no alcanzan para pagar un techo y resulta imposible que "el 80% de los ingresos se destine a la vivienda", subrayan los manifestantes. Un parón para reclamar un hogar digno y asequible para todos.