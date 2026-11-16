Las dos cadenas emitirán en simulcast los encuentros entre los principales candidatos

Carlos Franganillo entrevista este lunes 16 de noviembre al candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, en 'Informativos Telecinco'

Compartir







Telecinco y Cuatro se volcarán con los dos grandes debates de la campaña electoral con una programación especial que permitirá seguir en directo ambas citas, organizadas por la Academia de Televisión. Las dos cadenas emitirán en simulcast los encuentros entre los principales candidatos, aunque cada una ofrecerá una cobertura diferenciada antes y después de los debates.

El primer gran duelo será el jueves 19 de noviembre, con el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que comenzará a las 22:00 horas. Telecinco arrancará su cobertura una hora antes, a las 21:00 horas, con una edición monográfica de 'Informativos Telecinco' presentada por Carlos Franganillo, centrada en la actualidad política, la campaña y las claves del encuentro.

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez reivindica la bandera española en un multitudinario mitin del PSOE en Alcorcón

En Cuatro, la cobertura comenzará incluso antes. A las 20:00 horas, 'Noticias Cuatro 2', con Diego Losada y Mónica Sanz, ofrecerá un especial informativo. A partir de las 21:00 horas tomará el relevo 'Horizonte. Cara a cara', con Iker Jiménez, Carmen Porter y los colaboradores del programa, que analizarán la actualidad previa al encuentro.

A las 22:00 horas, ambas cadenas conectarán en directo con el debate organizado por la Academia de Televisión. Una vez finalizado, la programación continuará de forma diferente en cada canal: Telecinco conectará a medianoche con la casa de 'GH VIP', mientras que Cuatro recuperará la emisión de 'Horizonte' para continuar con el análisis tras el cara a cara.

El debate entre los cuatro candidatos

La segunda gran cita llegará una semana después, el jueves 26 de noviembre, con el debate a cuatro entre los candidatos. Telecinco y Cuatro volverán a emitirlo simultáneamente a partir de las 22:00 horas y repetirán el esquema de cobertura especial diseñado para la primera cita.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así, Telecinco volverá a situar al frente de su cobertura previa a Carlos Franganillo, mientras que Cuatro contará de nuevo con 'Horizonte', presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, como espacio de seguimiento y análisis. Tras el debate, ambas cadenas retomarán su programación habitual.