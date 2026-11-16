"Nuestro compromiso para la próxima legislatura es construir 100.000 viviendas más", ha señalado el presidente

Qué proponen PSOE, PP, VOX, Frente Amplio y Podemos sobre vivienda para el 29N: del alquiler a medidas para favorecer la compra

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado en la entrevista con Carlos Franganillo en Informativos Telecinco sobre el problema de la vivienda, en la que ha asegurado que "hay que construir, pero no solamente está en cuánto tenemos que construir, sino para quién".

"Ahora mismo de son 120.000 las viviendas de protección oficial, viviendas asequibles que este Gobierno ha impulsado y ha construido. Y nuestro compromiso para la próxima legislatura es construir 100.000 más, porque nuestro compromiso, nuestro objetivo, es llegar al 6% del total del parque de vivienda en vivienda protegida o vivienda asequible", señala el presidente.

"Hay que construir vivienda, por supuesto, pero no solamente está en el cuánto tenemos que construir, sino para quién. Y ahí es donde entra en juegos la vivienda asequible, la vivienda protegida", ha insistido Sánchez en la entrevista con Franganillo.

"Hay que intervenir un mercado que no funciona y que necesita regulación"

"En segundo lugar, lo que tenemos que hacer, al igual que hicimos con la energía, es intervenir un mercado que no funciona y que necesita de regulación", añade el candidato del PSOE. Sánchez defiende que el Gobierno aprobó la Ley de Vivienda y que los gobiernos autonómicos del Partido Popular "se han negado a aplicarla".

"Eso obliga al Parlamento a tener que legislar por encima de las comunidades autónomas", ha dicho el presidente en referencia al decreto Maricarmen aprobado en la Diputación Permanente. "Las CCAA de PP y Vox ya han anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional", critica el candidato socialista a las elecciones generales del 29 de noviembre.

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Ante el bloqueo parlamentario para afrontar problemas como el de la vivienda, Carlos Franganillo ha preguntado al presidente por qué no ha sido antes la convocatoria electoral. "Precisamente porque hemos sacado muchas cosas adelante. Nosotros en la cuestión de la vivienda hemos llevado al Congreso de los Diputados en cinco ocasiones reales decretos leyes con medidas como evitar los desahucios para personas vulnerables o los préstamos de 50.000 euros sin intereses para la compra de primera vivienda.

"Cuando llega el momento en el que veo que es imposible el poder llegar a un acuerdo con fuerzas efectivamente muy diferentes, pues es cuando he convocado las elecciones", señala el presidente.