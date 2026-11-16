La entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el plató de Informativos Telecinco por Carlos Franganillo

Entrevista a Pedro Sánchez con Carlos Franganillo, en directo | El presidente responde a las preguntas de 'Informativos Telecinco'

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El presidente del Gobierno y candidato por el Partido Socialista a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha sido entrevistado por el presentador de Informativos Telecinco Carlos Franganillo en Informativos Telecinco, donde además de temas como la vivienda o la crisis de Ceuta, han hablado de la gestión de la DANA.

La gestión de la DANA y los fallecidos en aquella catástrofe es algo que ha perseguido al Gobierno como una incógnita sobre cómo se podría haber evitado o quién tendría que haber asumido el mando de control. El presentador de Informativos Telecinco ha querido mencionar a los vecinos de Paiporta, quienes más tuvieron que soportar aquellos destructivos efectos de la DANA.

Una de las preguntas más mediáticas fue por qué el Gobierno de España no asumió la competencia y respondió con rapidez ante la llamada de auxilio del ciudadano, a lo que el presidente ha confesado que "a posteriori se puede decir en algunas de estas crisis que se podría haber reaccionado antes".

Sánchez asegura que el Gobierno respondió

Sin embargo, ha querido aclarar que fue Carlos Mazón, presidente en aquel entonces de la Generalitat Valenciana, quien le dijo "que no quería una intervención y que no quería ceder el mando". "Y si yo no tengo detrás de mí en competencias que tienen que ver con la comunidad autónoma, en este caso de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, el apoyo de la administración, pues muy probablemente la respuesta hubiera sido mucho peor"

Aún así, asegura que el Gobierno que lidera aceptó que la gestión del Partido Popular en la Comunidad Valenciana tenían que "coordinar la respuesta de la DANA", contando con el apoyo del Gobierno de España que "ponía recursos". "De hecho, nosotros tuvimos hasta que reconstruir muchas de las carreteras e infraestructuras que eran competencia, o bien de la Diputación de Valencia, o bien de la Generalitat Valenciana, o bien de los propios ayuntamientos".

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Al terminar la intervención, ha querido reconocer que no menciona la reconstrucción de los destrozos "como reproche, lo digo como que efectivamente el Gobierno de España sí se comprometió con la Comunidad Valenciana y sí reconstruyó. Y sí respondió ante esta situación", asegura.