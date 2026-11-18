Alberto Núñez Feijóo visita 'El Sentido de la Birra' y defiende que Vox no le ha propuesto hasta ahora ninguna "línea incruzable"

Así será el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: dos horas de debate sobre vivienda, migración y otros temas

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El presidente del PP y candidato de la formación en las elecciones generales de 2026, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido de nuevo a un plató de 'streaming' para llegar al público más joven. Esta vez lo ha hecho en 'El Sentido De La Birra', el podcast de Ricardo Moya. El líder de los populares ha querido dejar claro que con su gobierno no habría retrocesos.

El formato le va siendo más familiar, un set y dos micrófonos. "A mí me parece que es un sistema bastante limpio", indicaba Feijóo. Pasados los prolegómenos tocaba defender su proyecto. El candidato afirma que traerá la decencia política que se ha perdido en estos ocho años: "A lo mejor mis compañeros me eligieron presidente del partido en el año 2022 porque vieron que oye, este tío es un tío decente".

Feijóo, además, apuntaba a la responsabilidad de Pedro Sánchez en este sentido. "El señor Ábalos ha pagado por lo suyo. Yo estoy convencido que el señor Sánchez no". El líder del PP ha dado un paso más en las explicaciones: "No me creo que el señor Sánchez no sepa nada de Ábalos, que no sepa nada de Leire, la de las cloacas, que no sepa nada de Santos Cerdán y que no sepa nada de la actividad que tenía Zapatero en Venezuela. No me creo nada de eso".

La relación actual y futura del PP con Vox y el debate de la inmigración

La relación actual y futura del PP con Vox ha sido uno de los temas de la conversación. "A mí no me ha planteado Vox en este momento ninguna línea incruzable", ha precisado el dirigente.

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Feijóo defiende los pactos con Santiago Abascal que ya ha tenido en las comunidades y perfila su discurso migratorio: "La inmigración irregular no va a producir derechos. No vamos a regularizar a los que han entrado de forma irregular". Precisamente, el líder del PP ha modificado su agenda y acudirá a El Hierro este próximo viernes.