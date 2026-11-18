La presidente de la Academia de Radio y Televisión, María Casado moderará el cara a cara entre Sánchez y Feijóo

El debate electoral cara a cara, un formato que registra audiencias millonarias en 50 años de práctica

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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, candidatos del PSOE y del PP a la Presidencia del Gobierno volverán a protagonizar un cara a cara para confrontar sus programas políticos. La cita estará preparada para este jueves a las 22.00 horas cuando se abra el debate sobre los cinco bloques temáticos consensuados: Vivienda, Migración, Economía, Política Social y Política Exterior.

La presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, será la moderadora de este encuentro que tendrá una duración de dos horas, aunque la emisión comenzará desde las 20.00. El primero en ser recibido será el candidato del PP a las 20.30 horas y 15 minutos después llegará el líder. Este orden ha sido acordado por sorteo y además determina que sea Feijóo quien abra el debate y Sánchez quien lo clausure.

El cara a cara, que se celebrará en el Plató A de Madrid Content City, en Tres Cantos (Madrid), arrancará oficialmente a las 22.00 horas y está previsto que concluya a medianoche. Contará con dos pausas publicitarias de tres minutos cada una.

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual confirmó que este debate respetará la misma fórmula que ya se llevó a cabo en los comicios de 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019 y que tanto seguimiento ha acumulado estos años con audiencias millonarias.

El cara a cara está organizado en cinco bloques temáticos, consensuados entre los representantes de ambos partidos. La vivienda será el primer tema que abordarán los candidatos, seguido de la economía y la fiscalidad.

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Finalizado el tiempo, Sánchez y Feijóo confrontarán sus proyectos sobre política social y servicios públicos. El cuarto bloque es corrupción y la regeneración democrática, y finalmente, la migración y la política exterior cerrarán el encuentro, en el que previsiblemente se aborden la crisis de Ceuta, las políticas migratorias europeas, entre otros.