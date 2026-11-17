Jon Echevarría, del PP, y Gabriel Arrúe, del PSOE, dos jóvenes de 22 y 27 años con distintas recetas para los problemas de España

Programas electorales del 29N: las propuestas de PP, PSOE, Vox, Sumar/Frente Amplio y Podemos

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Jon Echevarría, cabeza de lista del PP en Guipúzcoa, y Gabriel Arrúe, número tres en las listas del PSOE en Vizcaya, son los candidatos más jóvenes en las elecciones generales de 2026. Tienen 22 y 27 años, respectivamente, y apuestan por las políticas de sus partidos en el Congreso.

Los dos jóvenes candidatos se juntan en 'Informativos Telecinco'. "A mucha gente le sorprende ver a personas tan jóvenes en el Congreso de los Diputados", destaca Gabriel Arrúe. Son savia nueva para una política que busca renovarse. "Los jóvenes somos alrededor del 16% de la población española y no estamos tan representados", precisa Jon Echevarría.

Ambos candidatos se conocían solo a través de las pantallas, pero este martes se han visto cara a cara. "Me lo había cruzado por los alrededores del Congreso", indica Echevarría. "Había oído hablar de él, le conocía, le he visto en redes", agrega Arrúe.

"Entre jóvenes nos entendemos mejor"

A estos dos candidatos les une su juventud. "Entre jóvenes nos entendemos mejor, podemos tener más temas en común", comenta el candidato del PP. Se encuentran en una edad en la que las ganas pueden con todo: "Fui miembro de la Comisión de Juventud y he visto realmente que ha habido capacidad entre los diputados más jóvenes de distintos partidos, del PSOE, del PP, para llegar a acuerdos", señala Arrúe.

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Formados, y bien formados, decidieron que saber no bastaba. "Estudio Derecho y Relaciones Internacionales", revela Arrúe. "Yo estudio Derecho y Economía", destaca Echevarría. Los candidatos dieron el paso para estar en las elecciones.

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La conexión con las redes sociales

"Llegué a la conclusión de que, al final, el lugar desde el que se cambian las cosas es en las instituciones", recalca Arrúe. "En una sociedad donde los jóvenes, además, participan menos, creo que es muy importante que haya jóvenes como nosotros representando las diferentes opciones políticas", agrega Echevarría.

Los dos candidatos son muy activos en redes sociales: "Yo me puse con el tema de las redes cuando entré de diputado, o sea, yo tenía un perfil de Instagram personal en el que no solía publicar", cuenta el candidato socialista. "Los de los 'Reels' ha explotado ahora", detalla el popular.

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El planteamiento de los candidatos más jóvenes

A partir de ahí, cada uno tiene claro lo que defiende y por qué. Echevarría plantea lo siguiente. Lo que más le preocupa "es la vivienda", "que es la primera preocupación de los españles, especialmente de los jóvenes". En cuanto a la política de su partido, entiende que "Bildu es una línea roja". Y sobre temas como la inmigración, también plantea reflexionar: "Han llegado cinco millones de inmigrantes a España y creo que esto no es asumible".

Mientras, Arrúe, entiende que la vivienda es el tema central, pero también conseguir "condiciones dignas de empleo", que "es algo que, por desgracia" las personas jóvenes suelen sufrir. En cuanto a la línea de su partido, destaca que nunca va a estar "de acuerdo" en nada que plantee Vox. Y respecto a temas como la inmigración, pide flexibilidad: "No se puede perder la perspectiva de la humanidad con estas personas que llegan". Ambos son dos brújulas distintas que apuntan al mismo horizonte, el 29N.