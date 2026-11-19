La Junta Electoral Central (JEC) ha autorizado este jueves la ampliación del plazo del voto por correo al día 26 de noviembre

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La Junta Electoral Central (JEC) ha autorizado este jueves la ampliación del plazo del voto por correo en estas elecciones generales hasta las dos de la tarde del 26 de noviembre, un día más de lo previsto.

La JEC subraya el visto bueno de la Sociedad Estatal de Correos y le encarga "extremar la diligencia para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el día de la votación en las respectivas mesas electorales, dentro de los plazos legalmente establecidos".

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La ampliación de plazo del depósito del voto por correo será aplicable a todos los electores que se encuentren en España y en los horarios habituales de apertura de las oficinas de Correos, y como máximo hasta las 14:00 horas.

En el acuerdo se comunica a la Dirección General de Política Interior, así como a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, la cual deberá dar la debida difusión a la referida ampliación de plazo.

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El CSIF denuncia riesgo de colapso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado "riesgo de colapso" en Correos por falta de personal ante la campaña del voto por correspondencia para las elecciones generales del 29 de noviembre y ha acusado de imprevisión a la dirección de la sociedad estatal, por lo que ha exigido la contratación inmediata de refuerzos.

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En un comunicado, CSIF recuerda que este jueves acaba el plazo para solicitar el voto por correo y que resta sólo una semana para que los electores envíen sus sobres y papeletas, todo ello cuando las oficinas de Correos están "bajo mínimos" por la "acumulación de correspondencia en contenedores, miles de notificaciones ordinarias sin enviar e incluso ámbitos en los que todavía no ha llegado la propaganda electoral de los diferentes partidos".

Y eso que Correos conocía el adelanto electoral desde el 5 de octubre y dispuso de tiempo para preparar la contratación, activar las bolsas de empleo y dimensionar sus centros, pero "todavía existen unidades de trabajo que no han recibido ni un solo contrato de refuerzo".