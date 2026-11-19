Ha criticado que las papeletas de PP y Vox son "exactamente lo mismo"

Qué proponen PSOE, PP, VOX, Frente Amplio y Podemos sobre vivienda para el 29N: del alquiler a medidas para favorecer la compra

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La líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este jueves que el "voto útil es el que sirve para bajar el alquiler, para que la vivienda se pueda pagar y para que la gente tenga trabajos dignos". Durante un mitin en el que ha participado en A Coruña, Belarra ha recordado que en esta campaña electoral "este país y Galicia se juegan mucho".

En declaraciones a los medios, ha dicho que Galicia ya ha visto "de qué es capaz el señor Feijóo para llegar al poder y para quedarse en el poder", por lo que ha pedido votar con memoria. Ha agregado que las papeletas de PP y Vox son "exactamente lo mismo", pues proponen "recortes en derechos muy graves", como "eliminar la ley de eutanasia, bajar el salario mínimo y privatizar las pensiones".

Belarra cree que la movilización de la pasada huelga general del 11 de noviembre estuvo formada por personas que "no pedían más de lo mismo", sino que reclamaban "una fuerza política que pueda cambiar las cosas", que es, para ella, "la alianza republicana que encabezan Irene Montero y Gabriel Rufián".

"Frente a quienes quieren retroceder y quienes quieren inmovilismo"

Esta coalición está integrada por aquellos que "se van a atrever" a determinadas cuestiones clave como hacer que los pisos turísticos sean casas para familias, "expropiar esas viviendas que están en manos de los grandes propietarios" y ponerlas en alquiler social o frenar un rearme que en las últimas semanas ha implicado "12.000 millones en armas y tanques porque así lo ha ordenado Donald Trump".

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Al ritmo de 'Revolución' de Amaral, la dirigente de Podemos ha tenido también unas palabras durante el mitin para quienes apelan al voto útil en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. "Voto útil es el que sirve para bajar el alquileres, para que la vivienda se pueda pagar, para que la gente tenga trabajos dignos y no veamos más tiempo a nuestro jefe que a nuestras familias", ha añadido.

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En su opinión, "frente a quienes quieren retroceder y quienes quieren inmovilismo" el papel de su partido es clave, pues "solo se han empezado a cambiar las cosas" cuando la izquierda ha mostrado fortaleza.

Debate entre Sánchez y Feijóo

Respecto al debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, Belarra ha opinado que "el Partido Popular y el PSOE no son lo mismo, pero demasiadas veces hacen lo mismo y hacen las mismas políticas".

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"Van a teatralizar un 'pimpinela' como si fueran cosas muy diferentes, pero a la hora de la verdad están de acuerdo en especular con la vivienda y en el rearme y tienen gravísimos casos de corrupción", ha proseguido durante el mitin. Ante dos hombres, le gustaría "ver a una mujer republicana, feminista y antifascista liderando el Gobierno de España".

La candidata y líder de Podemos en Galicia, Isabel Faraldo, ha dicho que el objetivo de su partido es "hablar de paz, de casa y de trabajo".