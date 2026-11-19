En tres años, las fotos de ambos líderes revelan el desgaste natural de la vida

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, hoy jueves 19 de noviembre a las 22:00 horas en Telecinco

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Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo arrastran su rivalidad política desde hace tres años, cuando en 2023, el candidato popular fracasó ante el socialista en los comicios generales de ese año. En tres años, las fotos de ambos líderes de entonces y la actualidad revelan el desgaste natural de la vida que pasa. Las imágenes son elocuentes.

El Pedro Sánchez de 2023 tenía más pelo y menos canas, pero también su peso distaba mucho del actual. Las diferencias son apreciables por la actual delgadez del presidente del Gobierno, que en alguna entrevista ha achacado a su actividad deportiva, pero que otros asocian a las preocupaciones en las que ha vivido en una legislatura turbulenta marcada por la investigación a su partido, a su mujer Begoña Gómez y la condena a su hermano, David Sánchez por prevaricación en cargo público.

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Pero el tiempo y sus secuelas también son significativas en la cara de Alberto Nuñez Feijóo, que ha abandonado las gafas que lo acompañaron durante años para lucir sus ojos claros y quizá apuntar directo a la mirada de sus electores. El líder del PP, también ha cambiado de peluquero y se ha alejado del corte clásico optando por una melena que le aporta un 'look' más relajado.

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Preparados para el cara a cara

Ambos políticos, Sánchez con su conjunto 'denim' de cabeza a pies y Feijóo sin corbata, durante los mítines de campaña, volverán a vestirse este jueves a las 22.00 con el traje de las grandes batallas oficiales, como lo hicieron en 2023 en un debate en el que ambos parecían distintos porque eran más jóvenes.

Los candidatos a la Moncloa por los dos grandes partidos tendrán dos horas para confrontar sus programas y aquí importará menos si llevan el pelo más corto o lucirán más arrugas porque la atención se centrará en los programas y proyectos que PP y PSOE tengan para España.