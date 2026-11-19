Alberto Rosa 19 NOV 2026 - 23:05h.

Sánchez le ha respondido pidiendo perdón a las víctimas y le ha afeado las gestiones del PP en otras crisis como la DANA o el Yak 42

El vídeo completo del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

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El candidato a la Presidencia del Gobierno del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha criticado con dureza la gestión ferroviaria del Gobierno en el debate electoral cara a cara de este jueves 19 de noviembre. "Ni una palabra sobre trenes: 115 muertos en un solo año, en el mismo corredor. ¿Sabe lo que hizo usted dos días después del funeral de estado al que usted no acudió? Irse a un mitin del PSOE y ponerse a bailar", ha recriminado Feijóo. "Hay varios altos cargos imputados. El dinero de las carreteras y de los ferrocarriles iban a mordidas. Aprovecha para pedirle perdón a las víctimas", ha añadido.

Sánchez le ha respondido pidiendo perdón a las víctimas de Adamuz y Urda y ha entrado en la dinámica del 'y tu más' recordando otras crisis en las que la gestión recaía en el PP y no hubo dimisiones. "Lo que tiene que hacer un gobierno es precisamente estar con las víctimas y decirles que se les han hecho caso, algo que ustedes no han hecho cuando han gestionado crisis: no lo hicieron con el accidente del metro de Valencia, no lo hicieron en el Yak 42 y no lo ha hecho la señora Ayuso, por ejemplo, con los mayores en las residencias".

Feijóo ha vuelto responder con la gestión ferroviaria. "Cuando un país se incrementan los descarrilamientos un 50% y cuando usted tiene el récord del 70% de los muertos en alta velocidad del mundo, debería ser un poco más prudente. Voy a hacer una auditoría independientemente de toda la red, empezando por el corredor Andalucía", ha zanjado.