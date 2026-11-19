telecinco.es 19 NOV 2026 - 23:20h.

Alberto Núñez Feijóo ha comenzado el bloque de la corrupción pidiendo "los dos rombos" para hablar de los casos del PSOE

Sigue el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en directo: el debate entre los candidatos

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El tercer bloque del cara a cara entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista y Alberto Núñez Feijóo, candidato a las próximas elecciones del 29 de noviembre por el Partido Popular, ha estado marcado por la tensión tras hablar de los casos de corrupción que han marcado ambos partidos.

Feijóo ha comenzado los "dos rombos" que protegen a los menores de ciertos contenidos en los medios para hablar de la corrupción del PSOE. "Su Gobierno ha hecho todo tipo de guarradas”. "Ha sido un bochorno todo. Fíjese, a mí me daría vergüenza si fuese usted. Usted ha conocido a todos los corruptos, los ha colocado. Sin usted no podría haber habido la corrupción en nuestro país. Lamentablemente tengo que referirme al señor Zapatero. Y podríamos seguir. Ustedes prometieron un gobierno limpio y están acusados de organización criminal"

Pedro Sánchez ha comenzado su discurso pidiendo "perdón" a la población "por los casos de corrupción" y confirma que son "gente limpia". "Cuando hemos sufrido casos de corrupción hemos actuad en contundencia. Esto no me impide compartir dos verdaderos: el PSOE es uno de los partidos más limpios y no voy a aceptar lecciones del partido más corrupto”. Además, asegura que Alberto Núñez Feijóo "al frente del Partido Popular acumulan 30 causas abiertas, 150 cargos públicos vinculados con casos de corrupción".

Sánchez defiende a su familia de las "difamaciones"

Después de mencionarle algunos de los casos que persigue al Gobierno de Pedro Sánchez tras desvelar algunos casos de corrupción como el 'caso Koldo', Feijóo ha criticado al presidente del Gobiernoque “tiene usted más imputados que diputados”.

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Además, el gallego ha querido remontarse al principio del liderazgo de Pedro Sánchez en el PSOE, para preguntarle si “amañó usted votos en las primarias de su partido, ¿De dónde salió el dinero de la campaña? ¿Usted recibió alguna donación proveniente de la prostitución? Prometió hacer público los donantes de su partido. ¿Y por qué no lo hace? Vamos a endurecer las penas por malversación, que usted las quitó, las bajó. ¿Y sabe una cosa? Yo no voy a indultar a nadie condenado por corrupción".

Pedro Sánchez ha defendido a su familia y ha deseado “de corazón que jamás su familia sufra las difamaciones que usted está profiriendo a mi familia. Habla de recuperar los activos robados por la corrupción, pero allí donde gobierna con el señor Abascal, en las comunidades autónomas, lo que están haciendo es debilitar o suprimir todos los controles anticorrupción", después de que Feijóo haya querido mencionar el caso por el que el hermano de Sánchez ha sido investigado o la polémica con su mujer, Begoña Gómez.