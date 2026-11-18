Una canción creada con Inteligencia Artificial se convierte en un fenómeno viral del PSOE de la campaña política de las elecciones del 29N

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el próximo jueves 19 de noviembre a las 22:00 horas en Telecinco

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Nueva semana de campaña electoral que va más allá de mítines, entrevistas y convocatorias. Los candidatos, conscientes del poder de las redes sociales, usan las plataformas para lanzar propuestas y atacar a sus adversarios antes del 29N.

La arena de la contienda ahora es digital y los candidatos lo saben. Poco a poco, los partidos se han ido lanzando a las redes sociales donde saben muy bien que pueden movilizar el voto de los más jóvenes.

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¿Qué es el nuevo reto viral que ha abrazado el PSOE?

No huyen del formato tradicional de los mítines, entrevistas y de los cara a cara. Sin embargo, apuestan fuerte por esta movilización a través de las redes sociales. Uno de los ejemplos y de los movimientos que se ha generado entre el electorado progresista y entre los usuarios de TikTok, Instagram o Twitter es el ya conocido 'Pedro Sánchez, yo sí te voy a votar'.

La idea de esta nueva forma de hacer campaña electoral en redes sociales es hacer de la necesidad virtud, dar la vuelta a la tortilla y a los insultos o ataques que las formaciones reciben por parte del adversario. Precisamente, esto es lo que han hecho desde el PSOE. A golpe de meme y a golpe de canción viral generada por la IA, los votantes del PSOE han pedido el apoyo a su candidato. Todo ha surgido a raíz de una letra elaborada por un cocinero de Valencia en la que pedía el voto al candidato socialista.

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Como informa el periódico 'El País', la canción creada con Inteligencia Artificial se ha convertido en todo un fenómeno viral en la campaña política de este 29N. Adrián, un cocinero valenciano de 42 años que ha conseguido que la canción creada con ayuda de la IA, ha podido hablar con el periódico anteriormente citado y ha relatado paso por paso qué le llevó a esta creación que ahorra corre como la pólvora entre las redes sociales de los votantes socialistas.

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¿Cómo comenzó este reto viral en plena campaña del 29N?

Todo comenzó el pasado 26 de octubre, cuando Adrián estaba viendo la televisión desde su casa. Durante un acto del Partido Popular en Salamanca, Ester Muñoz afirmó que Pedro Sánchez no iba a recibir votos. Al escuchar estas palabras, Adrián respondió que él sí iba a votar al presidente del Gobierno y decidió crear una canción con esa frase.

Para hacerla, primero escribió la letra en una libreta y después utilizó un programa de IA para ponerle música. Probó hasta 20 versiones diferentes hasta encontrar una que le gustara. El resultado fue una canción con un estribillo muy pegadizo: "Yo sí, yo sí te voy a votar".

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La canción empezó a compartirse rápidamente y consiguió millones de visualizaciones. Incluso algunos creadores de contenido conocidos la difundieron.

Diana Morant o Jorge Javier Vázquez se suman al 'Pedro Sánchez, yo sí te voy a votar'

Viendo el tirón que estaba teniendo en redes, algunos políticos socialistas han querido recrear el meme y se han apuntado al reto viral del PSOE. Pilar Bernabé, Óscar Puente o Diana Morant han sido algunas de los apoyos del presidente del Gobierno que se han sumado a la tendencia publicando vídeos en los que aparecen bailándola.

Los políticos no han sido los únicos rostros conocidos que han querido participar en este 'Pedro Sánchez, yo sí te voy a votar' y es que rostros tan conocidos como Jorge Javier Vázquez también ha pedido el voto a sus seguidores a través de esta canción.

En su entrevista con 'El País', Adrián ha explicado que no se dedica profesionalmente a las redes sociales y que tampoco esperaba conseguir tanta popularidad. También reconoce que envió la canción al PSOE, pero que nadie le respondió. Por el momento, no recibe dinero por las visualizaciones.

Volviendo a esta nueva forma de comunicación política, este caso vuelve a demostrar la importancia que están teniendo las redes sociales y la IA en la política actual.