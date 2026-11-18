El 'cara a cara' de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durará dos horas y tendrá dos pausas publicitarias de tres minutos

Así será la cobertura del cara a cara entre Sánchez y Feijóo y del debate a cuatro en Mediaset España

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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizan este jueves 19 de noviembre el único debate a dos de la campaña electoral. El 'cara a cara' entre el líder del PSOE y el líder del PP se emitirá en Telecinco este próximo jueves a las 22:00 horas. El debate entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP durará dos horas y tendrá dos pausas publicitarias de tres minutos.

Así lo ha avanzado este pasado martes 17 de noviembre la Academia de Televisión, que ha indicado que "trabaja estos días a contrarreloj" para la organización del debate electoral tendrá lugar en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group (Tres Cantos) y estará moderado por la presidenta de la Academia, María Casado.

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Así será el 'cara a cara'

En este sentido, la Academia de Televisión ha señalado que ofrecerá una señal institucional que arrancará a las 20.00 horas e incluirá la llegada de los candidatos a presidir el Gobierno al recinto a partir de las 20.30 horas.

Como se acordó por sorteo, a esa misma hora está prevista la llegada del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras que el socialista, Pedro Sánchez, lo hará a las 20.45 horas.

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El debate comenzará a las 22.00 horas y concluirá a las 00.00 aproximadamente. Así, tendrá dos pausas publicitarias de tres minutos. Las televisiones podrán personalizar la previa y el post con sus programas especiales.

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Los detalles de escaleta del primero de los encuentros entre Sánchez y Feijóo

Hasta el momento, además de Telecinco, otras cadenas como Cuatro, RTVE, Antena 3, laSexta, La Séptima, la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Canal Extremadura y Castilla León Televisión han confirmado que emitirán el cara a cara.

Este lunes tuvo lugar en la sede la Academia de Televisión una reunión a la que asistieron representantes de las televisiones interesadas en la emisión y representantes del Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates para confirmar todos los detalles de escaleta del primero de los encuentros consensuados entre los candidatos a la presidencia del Gobierno de España.