Felipe González mantiene su decisión de votar en blanco en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre

El CIS da la victoria al PSOE en las elecciones generales del 29N con una ventaja de casi 10 puntos sobre el PP

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El expresidente del Gobierno Felipe González ha confirmado que mantiene su decisión de votar en blanco en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aunque ha asegurado que ya ha ejercido su derecho al voto. Preguntado por la petición que le había dirigido el exministro socialista José Bono para que apoye al candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, González ha respondido con ironía y un juego de palabras.

"No sabe cómo se lo agradezco. Yo sé que él lo hace 'pro bono' --una expresión en latín que se refiere a un trabajo sin contraprestación--. Por tanto, no hay ningún problema. Se lo agradezco muchísimo", ha comentado ante los medios a su llegada a unas jornadas sobre la Transición en la Universidad de Extremadura, en Badajoz. Allí también ha coincidido con el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

"Soy una persona seria, no como otros"

Durante su intervención, González ha sido preguntado directamente por si mantiene su intención de votar en blanco. "Soy una persona seria, no como otros", ha respondido. El expresidente ha reconocido que ya ha votado, pero ha evitado desvelar el sentido de su papeleta al recordar que se trata de un derecho "secreto".

La respuesta llega después de que José Bono apelara directamente a González durante un acto electoral del PSOE para pedirle que reconsiderase su postura. "Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE", le reclamó el exministro socialista, que le instó así a respaldar a Pedro Sánchez en los comicios del 29 de noviembre.

También antiguos miembros del primer Gobierno de González han intervenido en el debate sobre el voto al PSOE. Varios ministros de aquella etapa, con la excepción del exvicepresidente Alfonso Guerra, publicaron un manifiesto en 'El País' en el que reclamaban el apoyo a Pedro Sánchez para evitar la "involución" que, a su juicio, supondría un Gobierno del PP con Vox tras las elecciones. Entre los firmantes figuraban destacados dirigentes socialistas como Javier Solana, Carlos Solchaga y Narcís Serra.