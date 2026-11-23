El Partido Popular no ha tardado en reaccionar a la última encuesta del CIS en redes sociales

El CIS da la victoria al PSOE en las elecciones generales del 29N con una ventaja de casi 10 puntos sobre el PP

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La última encuesta del CIS vuelve a dar como ganador de las elecciones del próximo domingo al PSOE. El sondeo preelectoral le otorga a Pedro Sánchez una ventaja de casi 10 puntos sobre Alberto Núñez Feijóo. Es decir, los socialistas ganarían con el 34,4% de los apoyos frente al 24,7% del PP.

El Partido Popular no ha tardado en reaccionar a esta encuesta en redes sociales, donde ha dejado claro cuál será uno de los despidos si llegan al poder: "La última encuesta de Tezanos sobre la CEI salió hoy a la luz. Y será la última, porque Feijóo lo despedirá en cuanto llegue a Moncloa. Uno de los despidos que más ansias tenemos por firmar".

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Vox se quedaría en tercer lugar con un 15,6%

El estudio, realizado entre el 10 y el 17 de noviembre a partir de una muestra de 8.034 entrevistas, sitúa a Vox en tercer lugar con el 15,6% de los sufragios, por delante de Frente Amplio, con un 5,7%. El trabajo de campo se hizo después de la macroencuesta, entre los días 10 y 17 de noviembre, y por tanto después de la tragedia de Urda (Toledo) y la posterior dimisión de Óscar Puente, y de la huelga general.

La preocupación por la vivienda marca nuevo récord en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de noviembre. La dificultad para tener una casa repite como primer problema de España con un 59,5% seguido de los problemas económicos, que se llevan un 34,7%, su porcentaje más alto desde abril. En el tercer puesto, se queda la calidad del empleo con un 23,9%.

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